Bahia vai às oitavas na Copa do Brasil? Saiba os palpites das IAs

Bahia e Retrô decidem a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta, 6 - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e Retrô se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, vivendo momentos muito opostos na temporada. Se de um lado o Bahia está no G-4 da Série A do Brasileirão, o Retrô ocupa a zona de rebaixamento da terceira divisão, encarando um desafio apertado ao encontrar o Tricolor na Copa do Brasil, especialmente após perder o jogo de ida por 3 a 2. A bola rola na Arena Pernambuco nesta quarta-feira, 6, às 19h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, concordando no placar.

Para o ChatGPT, vai dar empate, e por 1 a 1 no placar final. "O Bahia tem um retrospecto sólido quando sai na frente por um gol nas fases de mata-mata da Copa do Brasil. Rogério Ceni, técnico do Bahia, já expressou que gostaria de ter construído uma vantagem maior na partida de ida, considerando as oportunidades criadas, especialmente diante de um adversário que disputa a Série C", analisou.

"O Bahia joga com vantagem do empate, o que naturalmente o incentiva a manter uma postura cautelosa, mas com trânsito de bola, especialmente se alcançar o gol. O Retrô precisará ser agressivo desde o início, buscando pressionar e explorar a paixão da torcida na Arena Pernambuco", continuou.

"Espera-se um jogo disputado fisicamente, com retranca e contragolpes, uma marca destes confrontos entre clubes de divisões tão distintas. O empate em 1 a 1 é um placar equilibrado: dá ao Retrô os méritos de marcar diante da torcida, mas ainda mantém a classificação do Bahia", avaliou.

"O Bahia parte com clara vantagem, mas não pode se acomodar. O Retrô tem de buscar o resultado desde o fio de jogo, mesmo correndo riscos na defesa. Um empate simples já garante a vaga ao Bahia. Dado o histórico recente e o fator casa do adversário, um 1 a 1 parece o placar mais plausível — uma disputa equilibrada, onde o Tricolor segue com vida nas quartas", finalizou.

Para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, empate, e mesmo placar: "O Bahia tem uma boa chance de se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Bahia venceu o Retrô por 3 a 2, e agora joga pelo empate no Recife".

"Considerando a boa fase ofensiva do Bahia e o sistema de transição rápida que pode aproveitar os espaços deixados pelo Retrô, é provável que o Bahia consiga segurar o empate ou até mesmo vença o jogo", afirmou.

"No entanto, o Retrô precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis, e com o apoio da sua torcida na Arena Pernambuco, pode se lançar ao ataque desde o início. Mas com a desvantagem do jogo de ida, o Retrô provavelmente precisará marcar pelo menos dois gols para ter chances reais de classificação", seguiu.

"O Bahia tem qualidade suficiente para balançar as redes, mas também tem desfalques importantes, como Erick Pulga, que está lesionado. Já o Retrô faz uma péssima campanha na Série C e luta contra o rebaixamento, mas chega pressionada para o confronto decisivo pela Copa do Brasil", finalizou.