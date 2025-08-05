Menu
Enquete: o Bahia chega às quartas de final na Copa do Brasil?

Bahia e Retrô decidem a vaga nesta quarta-feira, 30, às 19h30, na Arena Pernambuco

Por Marina Branco

05/08/2025 - 15:58 h
O Bahia encara o Retrô pelas oitavas de final da Copa do Brasil
O Bahia encara o Retrô pelas oitavas de final da Copa do Brasil -

A vaga nas quartas de final está mais nas mãos do Bahia do que do Retrô - e o Tricolor não pode deixá-la escapar. Nesta quarta-feira, 6, as duas equipes se enfrentam na Arena Pernambuco pela primeira vez, decidindo o jogo de volta das oitavas de final que traz um agregado de 3 a 2 para o Bahia na Copa do Brasil.

Com um clube no G-4 da Série A do Brasileirão e outro na penúltima posição da Série C, os dois decidem a vaga em uma semana sem tanto sucesso. De um lado, o Bahia ficou no zero a zero com o Sport, enquanto o Retrô perdeu de 3 a 0 para o Náutico. Agora, ambos tentam levar a vitória para avançar com tranquilidade na competição.

Leia Também:

Bahia x Retrô: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Profissionais do Bahia integram comissão da Seleção Brasileira Sub-20
Bahia tenta manter tabu que já dura 20 anos na Copa do Brasil

O Bahia consegue passar para as quartas de final da Copa do Brasil?

O Bahia consegue passar para as quartas de final da Copa do Brasil?

