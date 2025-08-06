Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

HOMENAGEM ESPECIAL

Gilberto Gil escolhe data simbólica para falar de Preta

O cantor concedeu sua primeira entrevista após a morte de herdeira

Por Franciely Gomes

06/08/2025 - 14:54 h
Gil e Preta juntos antes da morte dela
Gil e Preta juntos antes da morte dela -

Gilberto Gil quebrou o silêncio e concedeu sua primeira entrevista após a morte da filha, a cantora Preta Gil. O cantor recebeu a apresentadora Poliana Abritta, do Fantástico, em sua mansão e falou abertamente sobre a luta da artista contra o câncer.

“Preta era talvez a mais espevitada de todos os filhos. Ela era muito solta, com o exercício da bondade em todas as instâncias possíveis, muito solidária. Pretinha era uma menina incrível”, disse ele.

“Essa luta da Preta pela vida não só nos comovia como nos chamava para a responsabilidade. Os tempos nos Estados Unidos foram para cercá-la do maior conforto possível. Ela ir para lá continuar a luta pela vida era uma coisa que nos pertencia”, reforçou.

Entretanto, o que chama atenção é a data escolhida para a exibição do programa, que irá ao ar neste domingo, 10, quando é celebrado o Dia dos Pais. Será a primeira celebração que Gilberto Gil passará sem a filha, que tinha 50 anos de idade.

Leia Também:

Palco A Tarde FM recebe Engenheiros do Hawaii
Menos 50 kg: veja antes e depois de Thais Carla após bariátrica
Atriz revela traições de galã de novelas da Globo com a babá

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu no dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer. Preta lutava contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023.

Após passar por sessões de quimioterapia e uma cirurgia, ela chegou a anunciar o fim do tratamento no mesmo. Entretanto, em agosto de 2024, a doença retornou em estágio avançado, com metástases e comprometimento de outros órgãos. Mesmo com novas cirurgias e internações, a artista enfrentou dificuldades, que culminaram em sua morte.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gilberto gil Preta Gil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gil e Preta juntos antes da morte dela
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Gil e Preta juntos antes da morte dela
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Gil e Preta juntos antes da morte dela
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

Gil e Preta juntos antes da morte dela
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

x