Gilberto Gil escolhe data simbólica para falar de Preta

Gil e Preta juntos antes da morte dela - Foto: Reprodução | Instagram

Gilberto Gil quebrou o silêncio e concedeu sua primeira entrevista após a morte da filha, a cantora Preta Gil. O cantor recebeu a apresentadora Poliana Abritta, do Fantástico, em sua mansão e falou abertamente sobre a luta da artista contra o câncer.

“Preta era talvez a mais espevitada de todos os filhos. Ela era muito solta, com o exercício da bondade em todas as instâncias possíveis, muito solidária. Pretinha era uma menina incrível”, disse ele.

“Essa luta da Preta pela vida não só nos comovia como nos chamava para a responsabilidade. Os tempos nos Estados Unidos foram para cercá-la do maior conforto possível. Ela ir para lá continuar a luta pela vida era uma coisa que nos pertencia”, reforçou.

Entretanto, o que chama atenção é a data escolhida para a exibição do programa, que irá ao ar neste domingo, 10, quando é celebrado o Dia dos Pais. Será a primeira celebração que Gilberto Gil passará sem a filha, que tinha 50 anos de idade.

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu no dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer. Preta lutava contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023.

Após passar por sessões de quimioterapia e uma cirurgia, ela chegou a anunciar o fim do tratamento no mesmo. Entretanto, em agosto de 2024, a doença retornou em estágio avançado, com metástases e comprometimento de outros órgãos. Mesmo com novas cirurgias e internações, a artista enfrentou dificuldades, que culminaram em sua morte.