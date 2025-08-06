Atriz revela traições de galã de novelas da Globo com a babá

Maytê Piragibe revelou traições de ator famoso - Foto: Reprodução | Redes YouTube

A atriz Maytê Piragibe (Os Mutantes: Caminhos do Coração) deu detalhes surpreendentes sobre o fim do casamento com Marlos Cruz — considerado um galã de novelas da Globo e da Record —, que traiu ela diversas vezes. Eles têm uma filha juntos chamada Violeta, de 15 anos.

Em entrevista ao podcast Mil e Uma Tretas, a atriz disse que sofreu diversas traições e que precisou tomar a decisão de encerrar a relação para preservar a filha. “Foi insustentável”, desabafou.

Ela contou ainda que o ex-marido foi um pai presente no início da vida da criança, mas que o relacionamento entre os dois rapidamente se deteriorou. “Nos primeiros anos, ele era um pai fora da curva. Participativo, amoroso. Sempre teve uma explosão de amor”, afirmou.

Segundo Maytê, porém, ela sofreu com infidelidades ao longo do casamento, o que culminou na separação. “Sofri muitas traições. Me traiu com a babá, com amigas que frequentavam minha casa. Ele tinha um Facebook falso. Descobri da babá na pré-separação, foi um tapa na cara para tirar ele de casa. Era muito ciúmes dele”, relatou.

A artista afirmou que a decisão de se separar foi tomada pensando na filha. “Nem pensava nas minhas dores, só pensava que não queria que ela crescesse em um ambiente tóxico. Foi com muita ofensa, dor, o cordão umbilical se rompeu. Ela tinha três anos. Depois disso, ele virou um tio que aparecia quando queria”, explicou.

Ausência paterna

Ela pontuou que o distanciamento paterno seguiu ao longo dos anos. “É possível contar nos dedos quantas vezes ele a viu em 14 anos. O pai não compra nem o básico, um pijama. Desde que ele saiu de casa, eu já tinha sacado que a responsabilidade seria toda minha”, disse ela.

Maytê Piragibe revelou que, recentemente, Violeta soube das traições cometidas por Marlos Cruz. O casal ficou junto entre 2010 e 2012. Desde então, a atriz viveu 11 anos solteira e atualmente está em um novo relacionamento com o surfista Leonardo Balthazar.

Quem é Marlos Cruz?

Marlos Cruz | Foto: Divulgação

Marlos Cruz iniciou a carreira como modelo e consolidou-se nacionalmente como um dos mais requisitados. Ele estampou campanhas de marcas internacionais como Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, além de grandes empresas brasileiras como Vivo, O Boticário, Coca‑Cola e Banco Itaú.

Como ator, ficou conhecido por seus papéis em novelas da Globo e da Record, como ‘Uga Uga’ (2001), ‘Sangue Bom’ (2013), ‘Cheias de Charme’ (2012) e ‘Rebelde Brasil’ (2012).

Além disso, marcou presença em filmes nacionais e internacionais, como ‘Regresar’ (com Gael García Bernal e Lucy Liu) e ‘Carretera México Brasil’, além de longas brasileiros como ‘Dora’ e ‘S.O.S Mulheres ao Mar’.

Marlos Cruz em ‘A Fazenda’

Em 2014, Marlos foi um dos participantes da 7ª edição do reality show ‘A Fazenda’, da Record. Foi eleito o primeiro Fazendeiro da temporada e eliminado na 10ª semana, conquistando popularidade ao viver um romance com a miss Débora Lyra.

Título de galã

Conhecido pelo apelo visual, Marlos enfrentou o rótulo de “galã”, mas afirmou, em entrevista ao Extra, em 2016, que não se prende à classificação. “Não acredito em limitações, quando se ama o que faz tudo é possível”, declarou.