Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONTOU TUDO

Belo se pronuncia sobre divórcio com Gracyanne Barbosa

O cantor falou sobre o processo de separação com a influenciadora

Por Franciely Gomes

05/08/2025 - 22:05 h
Belo e Gracyanne estão separados há mais de um ano
Belo e Gracyanne estão separados há mais de um ano -

Belo quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o processo de divórcio com Gracyanne Barbosa. O cantor concedeu uma entrevista ao portal de Leo Dias e afirmou que o processo de separação está em segredo de Justiça.

“A gente tá discutindo, logicamente na justiça, não precisava disso. Então, agora tenho que ficar em segredo né. E realmente eu não vou falar sobre isso”, explicou ele, que foi acusado de não querer conceder o divórcio.

O famoso ainda aproveitou a ocasião para elogiar a ex-mulher. “Como eu disse, no domingo eu tenho um carinho muito especial por ela, amizade. Carinho e respeito continua sempre é o mesmo e sempre vai continuar”, disparou.

Leia Também:

Carolina Dieckmann acusa oportunismo após morte de Preta Gil: "Falsa"
Preta Gil ganha homenagem em cemitério do Rio de Janeiro; confira
Márcia Sensitiva faz previsões para os signos e alerta para mudanças em agosto

Já Gracyanne reforçou que entrou com um processo para conseguir a assinatura do ex no documento. “Foi litigioso porque quando a gente não consegue que a outra parte assine… A gente tem que entrar no litígio, né?”, confessou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

belo Belo e Gracyanne Gracyanne Barbosa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Belo e Gracyanne estão separados há mais de um ano
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Belo e Gracyanne estão separados há mais de um ano
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Belo e Gracyanne estão separados há mais de um ano
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

Belo e Gracyanne estão separados há mais de um ano
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

x