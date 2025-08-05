Belo se pronuncia sobre divórcio com Gracyanne Barbosa

Belo e Gracyanne estão separados há mais de um ano - Foto: Reprodução | Instagram

Belo quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o processo de divórcio com Gracyanne Barbosa. O cantor concedeu uma entrevista ao portal de Leo Dias e afirmou que o processo de separação está em segredo de Justiça.

“A gente tá discutindo, logicamente na justiça, não precisava disso. Então, agora tenho que ficar em segredo né. E realmente eu não vou falar sobre isso”, explicou ele, que foi acusado de não querer conceder o divórcio.

O famoso ainda aproveitou a ocasião para elogiar a ex-mulher. “Como eu disse, no domingo eu tenho um carinho muito especial por ela, amizade. Carinho e respeito continua sempre é o mesmo e sempre vai continuar”, disparou.

Já Gracyanne reforçou que entrou com um processo para conseguir a assinatura do ex no documento. “Foi litigioso porque quando a gente não consegue que a outra parte assine… A gente tem que entrar no litígio, né?”, confessou.