HOMENAGEM ESPECIAL

Preta Gil ganha homenagem em cemitério do Rio de Janeiro; confira

A filha de Gilberto Gil será sempre lembrada no local

Por Franciely Gomes

05/08/2025 - 21:36 h
A cantora foi homenageada pela família
A cantora foi homenageada pela família -

Preta Gil recebeu uma homenagem especial após sua morte. A família da cantora reservou um espaço no Columbário do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, bairro do Rio de Janeiro, para por uma estátua com o rosto da artista, que foi cremada no local.

Os familiares da famosa ainda depositaram parte das cinzas dela na escultura, que foi esculpida com as feições da artista e instalada em um nicho. O espaço também conta com uma foto dela, um batom deixado pela família e mais de 100 cartões com mensagens de membros da família e amigos que estiveram presentes na cerimônia de despedida.

Imagem ilustrativa da imagem Preta Gil ganha homenagem em cemitério do Rio de Janeiro; confira
| Foto: Divulgação

O velório de Preta aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e foi aberto ao público. Diversos fãs compareceram ao local e prestaram suas últimas homenagens a artista, que deixou uma playlist com mais de 100 músicas para tocar durante a cerimônia, além de um bar de drinks disponível n o local.

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu no dia 20 de julho de 2025, aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer. Preta lutava contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023.

Após passar por sessões de quimioterapia e uma cirurgia, ela chegou a anunciar o fim do tratamento no mesmo. Entretanto, em agosto de 2024, a doença retornou em estágio avançado, com metástases e comprometimento de outros órgãos. Mesmo com novas cirurgias e internações, a artista enfrentou dificuldades, que culminaram em sua morte.

