TRAIÇÃO

Atriz expõe infidelidade de ex-ator da Globo: “Me traiu com a babá”

A artista contou detalhes sobre o fim do relacionamento

Por Franciely Gomes

05/08/2025 - 18:53 h
A atriz contou tudo sobre o relacionamento
Maytê Piragibe abriu o coração e revelou as traições que sofreu durante seu relacionamento com o ex-ator da Globo Marlos Cruz. Convidada do podcast Mil e Uma Tretas, a atriz afirmou que contou tudo à filha deles, Violeta, de 15 anos de idade.

Marlos Cruz nas redes sociais
“Sofri muitas traições. Hoje, a Violeta, sabe. Nos últimos dois anos, contei a ela”, disse ela, que foi cada por cerca de três anos como rapaz, se separando oficialmente em 2013, quando a filha tinha apenas 3 anos.

Em seu relato, ela afirmou que o ex a traiu com a babá de Violeta. “Me traiu com a babá, com amigas que frequentavam minha casa. Traição barra pesada. Ele tinha um Facebook falso, é falsidade ideológica, se portava como outra pessoa. Fazia encontro”, revelou.

“Me traiu muito Descobri da babá na pré-separação. Foi um tapa na cara para tirar ele fora de casa. Estava insustentável, era muito ciúmes dele. Geralmente, relações tóxicas, o homem começa a criar todos os demônios que ele vive... Sempre fui leal, monogâmica”, completou.

Pai ausente

Durante a entrevista, Maytê também alegou que só conseguiu se separar por causa da filha, pois pensava no futuro e bem estar dela. “Eu decidi por ela. Nem pensava nas minhas dores, só pensava que não queria que ela crescesse em um ambiente tóxico e cheio de brigas…”, disparou.

“Foi com muita ofensa, dor, abandono, fui descobrindo aos poucos... O laço foi, o cordão umbilical. Ela tinha 3 anos. Ele era esse tio que pegava ela pouco, quando desse, sumia, vinha quando dava”, reforçou.

Por fim, a artista destacou que Marlus não é ausente na vida da filha e não contribui financeiramente. “É risivel... Posso contar quantas veze ela dormiu com ele nesses anos. Nesse tempo, a gente faz tudo, né? Mamadeira, roupinha, tudo, para não faltar nada. O pai não compra nem o básico, um pijama. Esse início, que a gente está descobrindo ser mãe... Sensação de abandono”, concluiu.

x