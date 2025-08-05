Record anuncia mudança inesperada antes da estreia de A Fazenda 2025

A Fazenda 2025 estreia no dia 16 de setembro - Foto: Divulgação

Em breve, terá início mais uma edição de um dos maiores reality rurais do Brasil. A Fazenda 2025 estreia no dia 16 de setembro, às 22h30, na Record TV.

A emissora está preparando grandes novidades para a 17ª temporada do programa, que já vem gerando rumores sobre os possíveis participantes.

Com o objetivo de atrair audiência e oferecer mais entretenimento ao público, a Record promoveu mudanças em dinâmicas importantes e nos horários da atração.

Fim da dinâmica do Paiol

A dinâmica do Paiol, onde influenciadores e ex-participantes disputavam vagas para entrar na sede, foi extinta, segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Criada em A Fazenda 13, a dinâmica animava a estreia do reality e foi responsável por revelar figuras importantes, como Bia Miranda, além de resgatar nomes como Nadja Pessoa e o ex-BBB Cézar Black.

Nesta nova edição, o programa começará com 23 participantes direto na sede. Até o momento, a emissora ainda não se pronunciou oficialmente sobre os futuros nomes do elenco de A Fazenda 2025.

Mudanças no horário

Neste ano, com o objetivo de aumentar a concorrência e competir diretamente com o Domingão com Huck, a emissora alterou os horários de exibição do programa.

Aos domingos, A Fazenda será transmitida no período da tarde, às 16h, faixa atualmente ocupada pelo programa Acerte ou Caia!, apresentado por Tom Cavalcante.

A mudança teria ocorrido por conta do Campeonato Brasileiro, que empurrou o Domingo Espetacular para mais tarde, impactando, consequentemente, o horário do reality rural.