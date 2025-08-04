Identidade do suposto affair de Virginia é revelada; veja foto

Virginia está solteira há alguns meses - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca está abalando corações após o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe. A influenciadora recebeu um buquê de flores em uma balada, durante sua viagem por Dubai, juntamente com os filhos e amigos.

A famosa posou com as flores no perfil da amiga e sócia, Samara Pink, exibindo as rosas brancas. Na gravação, a loira aparece mexendo no celular, quando o buquê é entregue e ela começa a dançar com ele.

Horas depois, a famosa posou no elevador segurando as flores e um urso de pelúcia gigante. Entretanto, Virginia não revelou a identidade do remetente do presente, que foi chamado de “admirador secreto”.

Virginia e suas flores | Foto: Reprodução | Instagram

Apesar da descrição, internautas descobriram a suposta identidade do rapaz, que não teve seu nome revelado na mídia. Páginas de fofoca compartilharam uma foto dele, mas a informação não foi confirmada por Virginia.