NOVO AMOR?

Identidade do suposto affair de Virginia é revelada; veja foto

Virginia Fonseca recebeu flores do rapaz durante uma viagem

Por Franciely Gomes

04/08/2025 - 22:03 h
Virginia está solteira há alguns meses
Virginia está solteira há alguns meses -

Virginia Fonseca está abalando corações após o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe. A influenciadora recebeu um buquê de flores em uma balada, durante sua viagem por Dubai, juntamente com os filhos e amigos.

Leia Também:

Mudou de emissora? Serginho Groisman intriga web ao surgir no SBT
Andressa Urach expõe reação ao ver pai pelado
Após fala de Andressa Urach, Lore coloca limite em Léo Santana

A famosa posou com as flores no perfil da amiga e sócia, Samara Pink, exibindo as rosas brancas. Na gravação, a loira aparece mexendo no celular, quando o buquê é entregue e ela começa a dançar com ele.

Horas depois, a famosa posou no elevador segurando as flores e um urso de pelúcia gigante. Entretanto, Virginia não revelou a identidade do remetente do presente, que foi chamado de “admirador secreto”.

Virginia e suas flores
Virginia e suas flores | Foto: Reprodução | Instagram

Apesar da descrição, internautas descobriram a suposta identidade do rapaz, que não teve seu nome revelado na mídia. Páginas de fofoca compartilharam uma foto dele, mas a informação não foi confirmada por Virginia.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Alfinetei (@alfinetei)

Virginia Fonseca

