Andressa Urach expõe reação ao ver pai pelado

A famosa falou abertamente sobre o tema - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach quebrou o silêncio e expôs sua reação ao ver o pai pelado pela primeira vez durante as gravações de um conteúdo adulto com a ex-sogra dela. Convidado do programa Superpop, da RedeTV!, a loira afirmou que estava focada no dinheiro que a gravação ia render.

“Agora, estou ajudando ele, tô gravando ele. Eu filmei ele. Lu, eu vejo tanto pinto pelado que, para mim, um pinto mais, um pinto a menos, não faz diferença, sabe?”, disse ela, que recentemente começou a agenciar a irmã.

Ela ainda reforçou que a parceria com o pai é estritamente profissional. “Não, não é o meu pai. É trabalho. Eu penso no dinheiro, quanto que eu vou ganhar no final do mês, entendeu? No lucro que eu vou ter, nas vendas que eu vou ter”, reforçou.

Irmã de Andressa Urach

Andressa Urach resolveu introduzir mais uma familiar na produção de conteúdo adulto para a web. Após gravar um vídeo de seu pai fazendo sexo com sua ex-sogra, a famosa contou que filmou sua irmã durante o ato sexual com um rapaz.

“Vou cuidar da carreira da Pâmela. Trouxe ela para perto de mim, porque ela tem esse interesse de iniciar”, disse ela durante uma entrevista ao programa programa Superpop, da RedeTV!, afirmando que o interesse partiu da própria irmã.

A ex-Fazenda ainda confessou que a agenda de gravações da irmã está lotada. “Hoje a Pâmela chegou, a gente já gravou. Ontem de noite ela chegou, a gente já gravou hoje. Tem gravação amanhã, depois de amanhã... Já tenho uma agenda bem cheia pra ela”, disparou.

Sincera, Pamela afirmou que a irmã escolheu um rapaz bem bonito para fazer par com ela. “Era um gato maravilhoso! Isso ajuda. [Andressa] escolheu muito bem, [ele é] querido e lindo”, confessou.