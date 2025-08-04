Após fala de Andressa Urach, Lore coloca limite em Léo Santana

Andressa Urach fez declarações polêmicas sobre Léo Santana - Foto: Reprodução | Instagram

Lore Improta resolveu impor uma nova regra para conter a exposição excessiva de seu marido, o cantor Léo Santana, nas redes sociais. A dançarina publicou um vídeo em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 4, implorando para que o artista pare de postar vídeos sem camisa.

“Para de aparecer sem camisa em todas as oportunidades, Leandro”, disparou a famosa, reagindo com caras e bocas aos registros do amado sem camisa na web, enquanto divulgava a nova canção dele, Desliza, em parceria com a cantora Melody.

Entrando na brincadeira da amada, que é mãe de sua filha, Léo comentou na publicação, afirmando que tudo faz parte de uma estratégia de sua equipe. “Rapaz, você é terrível! Neni, é minha equipe que me obriga, culpa delas! Te amo”, escreveu.

Declaração de Andressa Urach

O que chama atenção é que o post foi feito dias depois de viralizar na web uma declaração polêmica da influenciadora Andressa Urach. Convidada do programa SuperPop, da RedeTV!, a loira relembrou a noite de amor que viveu com o artista baiano.

“Ele me deixou com dor, tive que tomar Buscopan. Aquele ali mexeu com meu útero. Grandão em todos os sentidos, viu Luciana. Olha, eu admiro a esposa dele. Essa mulher aguenta mesmo viu”, disse ela.

A ex-vice Miss Bumbum também mencionou outros nomes com quem teria se relacionado no passado. Sobre o cantor Gusttavo Lima, foi direta: “Gostoso, animado, maravilhoso.” Ela também elogiou o ator Cauã Reymond: “Delicioso, bonito, nosso brasileiro, tudo de bom.”