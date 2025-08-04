Andressa Urach expõe noite de sexo com Leo Santana: "Grandão"

Ex-vice Miss Bumbum também mencionou outros nomes - Foto: Reprodução | Instagram

Durante participação no programa SuperPop, da RedeTV!, Andressa Urach voltou a ser assunto nas redes sociais após revelar detalhes de um suposto relacionamento que teve com o cantor Léo Santana. Segundo ela, o envolvimento aconteceu há cerca de 10 anos, quando ambos estavam solteiros.

“Ele me deixou com dor, tive que tomar Buscopan. Aquele ali mexeu com meu útero. Grandão em todos os sentidos, viu Luciana. Olha, eu admiro a esposa dele. Essa mulher aguenta mesmo viu”, afirmou Urach, ao conversar com a apresentadora Luciana Gimenez.

Outros famosos citados por Urach

A ex-vice Miss Bumbum também mencionou outros nomes com quem teria se relacionado no passado. Sobre o cantor Gusttavo Lima, foi direta: “Gostoso, animado, maravilhoso.” Ela também elogiou o ator Cauã Reymond: “Delicioso, bonito, nosso brasileiro, tudo de bom.”

Em outro momento da entrevista, destacou o jogador Cristiano Ronaldo como o topo do seu ranking pessoal: “Perfeito em cada detalhe. Deus desenhou ele. Cheirosinho, depilado, branquinho, educadíssimo… Um homem maravilhoso”, descreveu.

Apesar das revelações, Andressa fez questão de esclarecer que os envolvimentos aconteceram antes de os artistas se casarem. “Não quero destruir lar de ninguém. Hoje todos estão casados, felizes, eu respeito isso. Tudo isso foi antes, quando estavam livres”, disse.

Possível retorno à Fazenda

Famosa por sua passagem marcante porA Fazenda, da Record, Urach comentou a possibilidade de retornar ao reality rural. Em publicação recente no Instagram, afirmou: “Se um dia eu voltar a participar, vou ser pior que antes.”

A declaração repercutiu entre fãs nas redes. “Participante raiz! Amo”, comentou um seguidor. “Essa geração não está preparada para uma participante raiz igual ela”, escreveu outra pessoa.