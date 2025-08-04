Carlinhos Maia diz que ficou "confuso" ao conhecer influenciadora

Carlinhos pediu que Eduarda não fosse alvo de ataques nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Carlinhos Maia usou os stories do Instagram para comentar os rumores envolvendo seu nome e o da influencer Eduarda Luvisneck, apontada por internautas como possível pivô do fim de seu casamento com Lucas Guimarães. Segundo o humorista, houve um momento de “confusão” de sentimentos.

“Se você perguntar: ‘Ficou confuso em algum momento conversando com a Duda?’. Fiquei! Em algum momento, fiquei, sim, porque já são cinco meses em que eu e o Lucas estamos nesse dilema”, declarou.

Carlinhos ainda pediu que Eduarda não fosse alvo de ataques nas redes sociais. “Ela é uma amiga que estou gostando muito de conhecer. Fui fazer live em outra plataforma, bateu a energia, e ela é gente boa demais! Me ensinou várias coisas, ela é muito massa e está aqui em São Paulo a trabalho. Vocês estão com uma brisa na cabeça de vocês”, disse.

Os comentários surgem após especulações de que Carlinhos teria “virado hétero”. O influenciador ironizou a teoria: “Como é que vira hétero depois de 15 anos casado com homem? Entendeu? Não tem lógica!”

Por fim, reforçou que continuará levando a vida de forma leve, como costuma fazer nas redes: “Estou deixando vocês criarem as paradas na cabeça de vocês. Vou continuar brincando, me divertindo, zoando… e a Duda é muito massa. Gostei demais dela! Uma menina super gente boa. Não fiquem atacando ela, tá? Vocês mesmos ficam criando as coisas de vocês na cabeça.”

Fim do relacionamento e polêmicas

O casal anunciou o fim do relacionamento no domingo, 27 de julho, em texto conjunto publicado nas redes sociais. “São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu (…) Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos”, disseram.

A publicação também indicava que o afastamento já vinha sendo refletido desde uma separação anterior: “Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar.”

Na segunda-feira, novas especulações ganharam força com a participação da influenciadora Thayse Teixeira no programa Fofocalizando, do SBT. Amiga de Carlinhos, ela afirmou ao vivo que uma mulher chamada Eduarda Luvisneck poderia estar envolvida no rompimento.

Segundo Thayse, o humorista já teria se relacionado com mulheres antes de Lucas e estaria encantado por Eduarda, com quem tem feito transmissões ao vivo no TikTok.