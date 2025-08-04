EITA!
Carlinhos Maia diz que ficou "confuso" ao conhecer influenciadora
Influenciador comentou dilema com ex-marido e pediu que suposta pivô do fim de seu casamento não seja atacada nas redes
Por Beatriz Santos
Carlinhos Maia usou os stories do Instagram para comentar os rumores envolvendo seu nome e o da influencer Eduarda Luvisneck, apontada por internautas como possível pivô do fim de seu casamento com Lucas Guimarães. Segundo o humorista, houve um momento de “confusão” de sentimentos.
“Se você perguntar: ‘Ficou confuso em algum momento conversando com a Duda?’. Fiquei! Em algum momento, fiquei, sim, porque já são cinco meses em que eu e o Lucas estamos nesse dilema”, declarou.
Carlinhos ainda pediu que Eduarda não fosse alvo de ataques nas redes sociais. “Ela é uma amiga que estou gostando muito de conhecer. Fui fazer live em outra plataforma, bateu a energia, e ela é gente boa demais! Me ensinou várias coisas, ela é muito massa e está aqui em São Paulo a trabalho. Vocês estão com uma brisa na cabeça de vocês”, disse.
Os comentários surgem após especulações de que Carlinhos teria “virado hétero”. O influenciador ironizou a teoria: “Como é que vira hétero depois de 15 anos casado com homem? Entendeu? Não tem lógica!”
Por fim, reforçou que continuará levando a vida de forma leve, como costuma fazer nas redes: “Estou deixando vocês criarem as paradas na cabeça de vocês. Vou continuar brincando, me divertindo, zoando… e a Duda é muito massa. Gostei demais dela! Uma menina super gente boa. Não fiquem atacando ela, tá? Vocês mesmos ficam criando as coisas de vocês na cabeça.”
Fim do relacionamento e polêmicas
O casal anunciou o fim do relacionamento no domingo, 27 de julho, em texto conjunto publicado nas redes sociais. “São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu (…) Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos”, disseram.
A publicação também indicava que o afastamento já vinha sendo refletido desde uma separação anterior: “Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar.”
Na segunda-feira, novas especulações ganharam força com a participação da influenciadora Thayse Teixeira no programa Fofocalizando, do SBT. Amiga de Carlinhos, ela afirmou ao vivo que uma mulher chamada Eduarda Luvisneck poderia estar envolvida no rompimento.
Segundo Thayse, o humorista já teria se relacionado com mulheres antes de Lucas e estaria encantado por Eduarda, com quem tem feito transmissões ao vivo no TikTok.
