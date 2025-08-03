De luxo! Bruna Marquezine ganha morangos do amor de R$ 2.100

Ela compartilhou o presente adiantado de aniversário nos stories - Foto: Reprodução | Redes sociais

Prestes a completar 30 anos, a atriz Bruna Marquezine ganhou um presente não tanto surpresa, mas inesperado: Uma caixa de morangos do amor de luxo, avaliados em R$ 2.100. Ela compartilhou o presente adiantado de aniversário nos stories.

"Se você não sabe o que é, vai achar que é uma joia. Olha que caixa linda!", comentou, enquanto desembrulhava o mimo.

Enrolada em um laço, a caixa vinha com oito morangos do amor enfeitados e de sabores distintos — o mesmo mimo sofisticado recebido recentemente pelo influenciador Lucas Rangel, que também fez vídeo a respeito.

"É mais bonito pessoalmente, eu tô chocada. Dá até dor de comer. Morango do amor me pegou, não tem pra onde fugir", brincou Bruna. Em seguida, ela resolveu provar um e contou aos seguidores que era feito de chocolate ao leite. Ao final, a atriz agradeceu o presente luxuoso e confessou que o preferido foi o morango do amor com brigadeiro e maracujá.

Febre do momento

Além dela, outras personalidades compartilharam em suas redes sociais o morango de amor de luxo, do confeiteiro Denilson Lima. O influencer Lucas Rangel também mostrou o momento em que experimentou o doce sofisticado que recebeu.