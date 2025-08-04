Ator Fábio Assunção relata pela primeira vez abuso sofrido na infância

Fábio abordou temas como saúde mental, traumas, carreira e afetos - Foto: Reprodução | TV Globo

Durante participação no quadro Pode Perguntar, exibido neste domingo, 4, pelo Fantástico, o ator Fábio Assunção relatou, pela primeira vez, um episódio de assédio que sofreu quando era criança. O relato foi feito durante uma roda de conversa com cerca de 30 jovens no espectro autista, mediada pela psiquiatra Daniela Bordini, da Unifesp.

“Eu tive um vizinho quando era garoto, quando eu tinha uns oito, nove anos, que ele me chamou para ir para o apartamento dele em Santos. Eu entrei, ele começou a me mostrar um monte de revista. Daqui a pouco ele colocou a mão em mim, ele pegou e botou a mão e eu saí correndo”, contou o ator, hoje com 53 anos.

O depoimento surgiu após uma pergunta feita por Josi, uma das entrevistadoras: “As atrizes, artistas são muito questionadas sobre a questão do assédio, e aí nos últimos anos a gente tem visto uma onda de denúncias de homens que passaram por situações parecidas. Você já viu alguma situação parecida?”

Fábio afirmou que, apesar de não entender completamente o que havia acontecido na época, decidiu contar à família. “Eu não sabia formular que era um assédio, mas eu contei para minha irmã. A minha irmã falou: ‘Imagina’. Contei para minha mãe: ‘Imagina, o nosso vizinho de muitos anos’. Então eu fiquei meio assim”, relatou.

O ator também destacou que não compara sua experiência à violência enfrentada por mulheres. “Eu nunca falei sobre isso porque eu também não acho que dê para comparar os assédios que um homem tem, os assédios que uma mulher tem.”

Além do relato pessoal, Fábio abordou temas como saúde mental, traumas, carreira e afetos. Ele contou que o maior desafio de sua trajetória profissional foi decidir deixar uma novela para cuidar de si.

“Chegou um momento que eu acho que entrei em um colapso. Então, nesse momento, eu fiz uma novela chamada Negócio da China que eu precisei sair, e esse foi o momento mais difícil da minha carreira", explicou.

“Foi fazer uma escolha de sair de uma novela, mesmo sabendo a exposição que eu ia ter em relação a isso. Mas eu saí para me cuidar, para me tratar, para botar minha vida em ordem”, completou.

O ator também falou abertamente sobre internações e a importância de se manter atento à própria saúde mental: “Nada está garantido. Você pode recair, você pode ter novos problemas, mas eu acho que você estando conectado com você, estando trabalhando, isso daí, você vai levando sua vida com muito menos riscos".