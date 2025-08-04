Menu
ENTRETENIMENTO
DESTINO DEFINIDO

Cinzas de Preta Gil ganham destino; saiba o que será feito

A cremação foi um pedido da cantora ainda em vida

Por Franciely Gomes

04/08/2025 - 20:22 h | Atualizada em 04/08/2025 - 21:35
Preta Gil faleceu em decorrência de um câncer
Preta Gil faleceu em decorrência de um câncer -

As cinzas de Preta Gil já tem um destino certo. A família da cantora decidiu que elas serão distribuídas entre os seus parentes e os amigos mais próximos da famosa, como forma de homenagem e lembrança pela trajetória dela.

Segundo informações do jornal O Globo, cada pessoa receberá uma pequena parte das cinzas, como um gesto simbólico. A decisão foi tomada logo após a cerimônia de cremação, que aconteceu depois do velório da famosa, no Cemitério e Crematório da Penitência, no dia 25 de julho.

Vale ressaltar que a cremação foi um desejo de Preta Gil ainda em vida. A filha do cantor Gilberto Gil faleceu no dia 20 de julho em Nova York, nos Estados Unidos, em decorrência de complicações causadas pelo câncer.

Homenagem no Carnaval

Preta Gil segue recebendo homenagens em decorrência de sua morte. Após ter uma rua nomeada com seu nome, a cantora será lembrada durante o Carnaval 2026 de três capitais brasileiras: Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo portal de Leo Dias, a homenagem acontecerá através do retorno do Bloco da Preta, que tem 15 anos de história e precisou ser cancelado em 2025, devido ao tratamento da artista contra o câncer.

O bloco retorna em seu formato original, com apresentações no pré-Carnaval do Rio de Janeiro, durante alguns dos seis dias da folia momesca em Salvador, e no pós-Carnaval de São Paulo.

