Mudou de emissora? Serginho Groisman intriga web ao surgir no SBT

Serginho Groisman surpreendeu os internautas ao fazer uma participação especial no SBT, nesta segunda-feira, 4. O apresentador da TV Globo será o homenageado da próxima edição do quadro Sala do Artista, exibido no Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel.

O comunicador foi aplaudido pela plateia presente no auditório da atração, que relembrou a passagem dele pela emissora entre 1991 e 1999, durante o comando do “Programa Livre”.

Ao longo da gravação, ele também falou sobre sua relação com o apresentador Silvio Santos, que faleceu em 2024. Em entrevista recente, ele contou que foi cotado para substituir Silvio no comando de um programa famoso.

“Em uma das vezes que ele pensou em se candidatar, eu já trabalhava no SBT e ele me chamou para fazer um teste comandando um programa dele. Era o Roda a Roda. Fiz o teste, com as senhoras girando a roleta, e sugerindo letras para formar as palavras. Acabou não acontecendo esse afastamento dele e eu nunca apresentei o Roda a Roda, mas guardo a fita do piloto até hoje”, disse Serginho.