TELEVISÃO
PEGOU MAL

Luciano Huck comete gafe ao vivo e causa climão

O momento acabou viralizando nas redes sociais

Por Franciely Gomes

04/08/2025 - 20:03 h
O apresentador foi criticado na web
O apresentador foi criticado na web

Luciano Huck cometeu uma gafe durante o programa Domingão deste fim de semana. O apresentador acabou ignorando o beijo de sua assistente, a modelo Letticia Munniz, durante um cumprimento, e viralizou nas redes sociais.

O momento foi registrado logo após a moça encerrar uma campanha publicitária durante o programa ao vivo. Ela se aproximou do marido de Angélica, que virou de costas no exato momento, deixando a jovem beijando o ar.

Sem perceber o ocorrido, o comunicador seguiu o programa e conversou com a plateia, agradecendo a participação da modelo. “Obrigado, Letticia. Beijo enorme, muito obrigado!”, disparou ele.

O momento acabou repercutindo entre os internautas e se tornou um dos assuntos mais comentados na rede social ‘X’, o antigo Twitter.” Só eu percebi que a Letticia Muniz ia dar um beijo na bochecha do Luciano Huck e ele virou e ela saiu sem graça? rsrs”, disse uma usuária.

