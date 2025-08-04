PEGOU MAL
Luciano Huck comete gafe ao vivo e causa climão
O momento acabou viralizando nas redes sociais
Por Franciely Gomes
Luciano Huck cometeu uma gafe durante o programa Domingão deste fim de semana. O apresentador acabou ignorando o beijo de sua assistente, a modelo Letticia Munniz, durante um cumprimento, e viralizou nas redes sociais.
O momento foi registrado logo após a moça encerrar uma campanha publicitária durante o programa ao vivo. Ela se aproximou do marido de Angélica, que virou de costas no exato momento, deixando a jovem beijando o ar.
Sem perceber o ocorrido, o comunicador seguiu o programa e conversou com a plateia, agradecendo a participação da modelo. “Obrigado, Letticia. Beijo enorme, muito obrigado!”, disparou ele.
Luciano Huck simplesmente deixando a Letícia Muniz no vácuo. #domingão pic.twitter.com/tQ366XcFv5— Bárbara (@golittlecrazy) August 3, 2025
O momento acabou repercutindo entre os internautas e se tornou um dos assuntos mais comentados na rede social ‘X’, o antigo Twitter.” Só eu percebi que a Letticia Muniz ia dar um beijo na bochecha do Luciano Huck e ele virou e ela saiu sem graça? rsrs”, disse uma usuária.
