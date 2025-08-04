Escadaria e chantagem: essa cena de aborto em Vale Tudo chocou o país

Gravações ocorreram no Theatro Municipal do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução | Instagram

Está prestes a ir ao ar uma das cenas mais impactantes de “Vale Tudo”, que causou polêmica em 1988. Na trama, Maria de Fátima (Bella Campos) descobre que está grávida, mas o pai da criança não é seu marido, Afonso (Humberto Carrão). Ao saber que o marido é estéril, a personagem decide interromper a gravidez para preservar o casamento.

Tia Celina, já desconfiada da relação entre a golpista e César, confronta Maria de Fátima e afirma que a gravidez é uma farsa. A vilã tenta chantageá-la, mas Celina resiste à extorsão e exige o fim do casamento entre Fátima e Afonso.

Diante da pressão, Maria de Fátima toma uma decisão drástica: provocar um aborto. A cena está prevista para ir ao ar no sábado, dia 16, e mostra a personagem se jogando escada abaixo com o objetivo de perder o bebê.

As gravações ocorreram nas escadarias do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia, no último domingo, 3.

Nos bastidores, registrados pela atriz Bella Campos nas redes sociais, ela compartilhou uma foto no local e brincou: “Vendo os falsos caindo”. Em seguida, apareceu rindo, sendo levada em uma maca, e também posou ao lado dos colegas de elenco que participaram da filmagem.