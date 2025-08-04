Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVELA

Escadaria e chantagem: essa cena de aborto em Vale Tudo chocou o país

Nova versão da cena emblemática de 1988 foi gravada no último domingo, 3

Por Agatha Victoria

04/08/2025 - 16:22 h
Gravações ocorreram no Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Gravações ocorreram no Theatro Municipal do Rio de Janeiro -

Está prestes a ir ao ar uma das cenas mais impactantes de “Vale Tudo”, que causou polêmica em 1988. Na trama, Maria de Fátima (Bella Campos) descobre que está grávida, mas o pai da criança não é seu marido, Afonso (Humberto Carrão). Ao saber que o marido é estéril, a personagem decide interromper a gravidez para preservar o casamento.

Tia Celina, já desconfiada da relação entre a golpista e César, confronta Maria de Fátima e afirma que a gravidez é uma farsa. A vilã tenta chantageá-la, mas Celina resiste à extorsão e exige o fim do casamento entre Fátima e Afonso.

Diante da pressão, Maria de Fátima toma uma decisão drástica: provocar um aborto. A cena está prevista para ir ao ar no sábado, dia 16, e mostra a personagem se jogando escada abaixo com o objetivo de perder o bebê.

Leia Também:

Apresentadora Daniela Lima é demitida da GloboNews
Repórter famosa é demitida da Record Bahia após quase 13 anos
Marília Mendonça terá participação em nova novela da TV Globo; entenda

As gravações ocorreram nas escadarias do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia, no último domingo, 3.

Nos bastidores, registrados pela atriz Bella Campos nas redes sociais, ela compartilhou uma foto no local e brincou: “Vendo os falsos caindo”. Em seguida, apareceu rindo, sendo levada em uma maca, e também posou ao lado dos colegas de elenco que participaram da filmagem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bella Campos Vale Tudo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gravações ocorreram no Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Gravações ocorreram no Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Gravações ocorreram no Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Gravações ocorreram no Theatro Municipal do Rio de Janeiro
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x