EITA!

Apresentadora Daniela Lima é demitida da GloboNews

Apresentadora foi retirada do comando do Conexão GloboNews

Por Beatriz Santos

04/08/2025 - 10:38 h | Atualizada em 04/08/2025 - 12:42
Edição desta segunda já foi exibida sem a presença de Daniela
Edição desta segunda já foi exibida sem a presença de Daniela -

A jornalista Daniela Lima foi demitida da GloboNews na manhã desta segunda-feira, 4. A saída da apresentadora que comandava o Conexão GloboNews, segundo o site TV Pop, teria pego de surpresa até mesmo os colegas de equipe, que foram informados sobre a decisão minutos antes do início do programa ao vivo.

No ar, a edição desta segunda já foi exibida sem a presença de Daniela, e a vinheta de abertura do jornal também foi modificada, excluindo a imagem da jornalista. A apresentação seguiu com Camila Bomfim e Leilane Neubarth.

A emissora ainda não se pronunciou oficialmente sobre a demissão. A saída de Daniela acontece poucos dias após outra mudança relevante no canal: na última sexta-feira, 2, a comentarista Eliane Cantanhêde se despediu da GloboNews após 15 anos de atuação.

Diferentemente do desligamento de Cantanhêde, que já era comentado nos bastidores, a demissão de Daniela Lima não era esperada internamente.

Motivo da demissão

Internamente, especula-se que a jornalista foi dispensada por conta de um comportamento considerado inadequado diante dos princípios editoriais impostos pelo conglomerado aos seus apresentadores.

Em um dos trechos do código de conduta da Globo, a emissora salienta que seus profissionais não devem escancarar ter proximidade com fontes, tampouco demonstrar manter relações de amizade com elas.

Apesar da regra, Daniela Lima frequentemente mencionava no ar relações pessoais com políticos e autoridades, especialmente com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o que, segundo fontes ouvidas pelo site TV Pop, teria gerado desconforto na direção da emissora. A conduta reiterada, mesmo após alertas internos, pode ter contribuído para a decisão de seu desligamento.

Pronunciamento

A Globo enviou uma nota à imprensa confirmando a saída da jornalista, mas sem detalhar os motivos do desligamento.

“Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo”, informou a emissora.

Daniela Lima, por sua vez, usou as redes sociais para comentar o afastamento.

Confira a publicação

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Daniela Lima (@danielalimajornalista)

x