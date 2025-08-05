Menu
DESABAFO

Arrependido? Abatido, Lucas Guimarães surge reflexivo após término

Lucas Guimarães parece estar abatido após o término com Carlinhos Maia

Por Edvaldo Sales

05/08/2025 - 7:27 h
Casal anunciou fim do relacionamento após 15 anos juntos
Casal anunciou fim do relacionamento após 15 anos juntos

O apresentador Lucas Guimarães surgiu nas redes sociais na madrugada desta terça-feira, 5, e fez um desabafo em meio ao processo de separação de Carlinhos Maia. Eles ficaram juntos durante 15 anos.

O apresentador publicou uma mensagem de fé e resiliência. “Sabe o que é ser forte? É ver o mundo desabando e ainda crer que o melhor virá… É quando tudo diz ‘não’ e você carrega consigo a certeza de que a última palavra vem de Deus… É ver tudo dando errado e, ainda assim, não desistir de tentar… É acreditar na capacidade de vencer…”, iniciou.

Guimarães seguiu: “E, acima de tudo, colocar Deus à frente de todas as coisas… Eu amo você e só lhe desejo o melhor dessa vida. Um ‘xero’ no seu coração”.

O post do rapaz aconteceu dias após Lucas e Carlinhos Maia confirmarem o fim do relacionamento. O anúncio da separação ocorreu de forma conjunta nas redes sociais, ressaltando que a decisão foi tomada de maneira pacífica e sem conflitos. Em 2022, o casal já havia enfrentado um término, mas reatou pouco tempo depois.

Troca de farpas

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia protagonizaram uma discussão sobre o fim do relacionamento, na presença de alguns amigos íntimos, na madrugada de segunda-feira, 4.

Durante o desentendimento, Carlinhos falou sobre as descobertas relacionadas à sua sexualidade e comentou que se sentia entediado antes da separação. Já Lucas relembrou que estava focado no trabalho e afirmou que o relacionamento esfriou, o que levou ao afastamento do casal.

Discussão

A conversa aconteceu durante uma festa realizada na casa de Carlinhos Maia, no domingo, 3. Em uma roda com amigos, Lucas afirmou que o ex-marido "gosta de guerras loucas".

“Me tira uma dúvida, você ficou na mesa lá agarrado com a menina, fingindo que era hétero?”, questionou Lucas. Carlinhos respondeu que eles estavam apenas conversando e disse que ainda está confuso quanto à sua sexualidade.

O apresentador rebateu: “Se tu ficou confuso, imagine quem ficou casado com você por 15 anos.”

Em um story publicado por Carlinhos, Lucas aparece reclamando da exposição pública do fim do relacionamento:

“Esse cara parece que não consegue viver em paz. Ele fala que está pesado e fica procurando sarna pra se coçar. Fica me expondo, se expondo, expondo tudo que é nosso […] Eu acho que esse cara tem que ser mais centrado na vida.”

Carlinhos, por sua vez, explicou que se sentia entediado no relacionamento: “O tédio de eu ficar tanto tempo sozinho... Estou sempre só. Eu fico entediado também”, afirmou.

Ele também comentou sobre a confusão em relação aos sentimentos pela influenciadora Eduarda Luvisnock e minimizou o episódio: “Às vezes é o tédio de ficar tanto tempo sozinho. Não é aventura de TikTok. Eu fico entediado”.

Já Lucas apontou o verdadeiro motivo do fim da relação: “O motivo da ausência é que muita coisa entre nós se esfriou.” Carlinhos, por sua vez, rebateu: “Mas é óbvio. Se eu penso em tudo toda hora, é claro que vai esfriar.”

Lucas também falou sobre seus traumas e afirmou que buscou ajuda profissional, ao contrário de Carlinhos: “Os meus traumas eu procurei curá-los. Você, não. Você fica procurando uma dor atrás da outra. Não se cura e acaba ferindo os outros. Eu, pelo menos, me trato. Você é uma pessoa muito ferida e que precisa se tratar de uma vez por todas.”

Apesar da discussão acalorada, os dois garantiram aos amigos que não houve recaída entre eles, mesmo dividindo a mesma casa.

x