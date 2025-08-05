Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MAIS UM CAPÍTULO

Justiça toma atitude drástica sobre herança de Cid Moreira

Decisão envolve a casa onde Cid Moreira residiu nos últimos anos de sua vida

Por Edvaldo Sales

05/08/2025 - 14:12 h
Cid Moreira
Cid Moreira -

A disputa pela herança do jornalista Cid Moreira, que morreu em outubro de 2024, ganhou mais um capítulo. Dessa vez, a Justiça determinou o bloqueio da propriedade onde o comunicador residiu nos últimos anos de sua vida.

A medida afeta a mansão, avaliada em R$ 2,9 milhões, localizada em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. A casa não pode ser negociada sem a autorização de um juiz.

O objetivo é assegurar o patrimônio durante o processo judicial que envolve a viúva de Cid, Fátima Sampaio, e o filho adotivo do apresentador, Roger Naumtchyk, que acusa sua madrasta de ocultar e vender parte dos bens deixados por Cid Moreira.

Leia Também:

Arrependido? Abatido, Lucas Guimarães surge reflexivo após término
Identidade do suposto affair de Virginia é revelada; veja foto
Mudou de emissora? Serginho Groisman intriga web ao surgir no SBT

De acordo com a denúncia, 11 dos 18 imóveis registrados em nome do jornalista teriam sido vendidos, somando R$ 12,3 milhões.

Além disso, o filho alega que Fátima Sampaio teria transferido R$ 40 milhões para contas no exterior. Entre as negociações questionadas está a venda de uma casa na Barra da Tijuca por R$ 1,2 milhão, um valor abaixo da estimativa de mercado, de R$ 6 milhões.

Agora sob bloqueio judicial, a mansão em Itaipava possui 1.000 metros quadrados de área construída, piscina, área de lazer e um anexo para visitantes. A manutenção mensal do imóvel é de cerca de R$ 10 mil.

O advogado de Fátima Sampaio, Davi de Souza Saldaño, orientou que a propriedade fosse retirada das plataformas de venda. Se a casa for vendida no futuro, o valor será retido pela Justiça até o término da partilha.

As acusações foram negadas pela defesa da viúva. O advogado afirma que os imóveis citados por Roger Naumtchyk não estavam incluídos na declaração de bens do casal nem no testamento de Cid Moreira.

Além disso, Saldaño contesta o valor total do patrimônio do jornalista, que segundo o filho poderia chegar a R$ 60 milhões. O testamento de Cid Moreira teria destinado toda a herança a Fátima Sampaio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cid moreira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cid Moreira
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Cid Moreira
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Cid Moreira
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

Cid Moreira
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

x