Justiça toma atitude drástica sobre herança de Cid Moreira

Cid Moreira - Foto: Reprodução | TV Globo

A disputa pela herança do jornalista Cid Moreira, que morreu em outubro de 2024, ganhou mais um capítulo. Dessa vez, a Justiça determinou o bloqueio da propriedade onde o comunicador residiu nos últimos anos de sua vida.

A medida afeta a mansão, avaliada em R$ 2,9 milhões, localizada em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. A casa não pode ser negociada sem a autorização de um juiz.

O objetivo é assegurar o patrimônio durante o processo judicial que envolve a viúva de Cid, Fátima Sampaio, e o filho adotivo do apresentador, Roger Naumtchyk, que acusa sua madrasta de ocultar e vender parte dos bens deixados por Cid Moreira.

De acordo com a denúncia, 11 dos 18 imóveis registrados em nome do jornalista teriam sido vendidos, somando R$ 12,3 milhões.

Além disso, o filho alega que Fátima Sampaio teria transferido R$ 40 milhões para contas no exterior. Entre as negociações questionadas está a venda de uma casa na Barra da Tijuca por R$ 1,2 milhão, um valor abaixo da estimativa de mercado, de R$ 6 milhões.

Agora sob bloqueio judicial, a mansão em Itaipava possui 1.000 metros quadrados de área construída, piscina, área de lazer e um anexo para visitantes. A manutenção mensal do imóvel é de cerca de R$ 10 mil.

O advogado de Fátima Sampaio, Davi de Souza Saldaño, orientou que a propriedade fosse retirada das plataformas de venda. Se a casa for vendida no futuro, o valor será retido pela Justiça até o término da partilha.

As acusações foram negadas pela defesa da viúva. O advogado afirma que os imóveis citados por Roger Naumtchyk não estavam incluídos na declaração de bens do casal nem no testamento de Cid Moreira.

Além disso, Saldaño contesta o valor total do patrimônio do jornalista, que segundo o filho poderia chegar a R$ 60 milhões. O testamento de Cid Moreira teria destinado toda a herança a Fátima Sampaio.