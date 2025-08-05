Faustão faz ‘pix errado’ para Alexandre Pires e valor surpreende

O cantore recebeu um valor a mais que o previsto - Foto: Reprodução | Instagram

Alexandre Pires surpreendeu os fãs ao contar uma história inusitada que viveu com Faustão. O cantor revelou que foi contratado pelo apresentador para fazer um show na casa do apresentador, apresentando seu tradicional Baile do Nego Véio, e recebeu o valor muito maior do que o cachê pré estabelecido.

Em entrevista ao Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, do SBT, o pagodeiro afirmou que cantor por cerca de três horas, como de costume, e foi surpreendido com um bônus após o comunicador achar que o show havia sido duplo, devido à longa duração.

“Eles depositaram R$ 100 mil a mais do nosso cachê. E eu falei: 'mas como assim?'. Ele falou: 'vou ligar para o rapaz e depois qualquer coisa eu te dou um retorno, mas você está sabendo de alguma coisa?'. Eu falei: 'não'. E ele me retornou meia hora depois e disse: 'olha, eu tentei aqui voltar esse valor para a conta do Fausto, mas ele não aceita porque ele acha que você fez dois shows na festa da Lu [Lu Cardoso, esposa do apresentador]”, disse ele.

“Só que ele não sabia que o meu show já duraria três horas. E ele pagou 100 mil reais a mais por essa apresentação que eu fiz no aniversário da Lu. Esse cara é excepcional”, completou ele, relembrando detalhes ocorridos.

Agradecimento especial

Durante o bate papo, Alexandre contou que não queria cobrar um cachê da esposa de Faustão e só aceitou após muita insistência, pois tem um sentimento de gratidão pelo apresentador e a família dele.

“Primeiro que eu não quis cobrar essa apresentação, mas o Fausto fez questão de pagar. [Ele falou]: 'É o seu trabalho e eu quero pagar'. Além de pagar, pagou 100 mil reais a mais. E eu tenho muita gratidão por ele, porque sempre que íamos ao programa, na segunda-feira o telefone não parava de tocar. Era um absurdo, todo mundo procurando show”, revelou.

Por fim,ele fez um agradecimento especial a João Silva, filho do comunicador, que também estava participando da entrevista no SBT. “E eu quero dizer isso a você [João]. Agradecer ao seu pai, agradecer à sua mãe, sua família, a você. O seu pai tem um valor e uma contribuição na música popular brasileira gigantesco. Eu estou muito feliz. Eu carrego uma palavra no meu coração que é gratidão. A gente tem que ser grato às pessoas que nos acompanham e nos apoiam”, encerrou.