PODEROSA

Virginia Fonseca ganha presente luxuoso de admirador secreto

A influenciadora compartilhou a carta enviada pelo admirador

Por Franciely Gomes

05/08/2025 - 20:27 h
A influenciadora está sendo cortejada em Dubai
A vida de solteira de Virginia Fonseca está animada durante sua viagem por Dubai. Após receber um buquê de rosas brancas em uma balada, a influenciadora ganhou um relógio de luxo em seu quarto de hotel.

A loira publicou um registro do presente, que veio acompanhado de uma carta sem remetente. “Te envio esse relógio como um lembrete simples: o tempo não apaga tudo, mas coloca tudo no lugar. Que ele te acompanhe com leveza e que, a cada hora, te lembre que dias melhores sempre chegam. Com carinho”, disse o recado.

Leia Também:

Atriz expõe infidelidade de ex-ator da Globo: “Me traiu com a babá”
Faustão faz ‘pix errado’ para Alexandre Pires e valor surpreende
Câncer que matou Preta Gil deve causar mais mortes até 2040

Apesar de não ter dado detalhes sobre o acessório, internautas descobriram que o relógio é o modelo Lady-Datejust, da marca Rolex e está avaliado em R$ 178,6 mil. No site da marca, é possível notar que a peça é feita de aço Oystersteel e ouro rosé, cravejada de diamantes, com um mostrador em madrepérola.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Vale lembrar que Virginia também recebeu um buquê de 500 rosas vermelhas, avaliado em quase R$ 20 mil, ao chegar no país árabe. A famosa também não revelou a identidade do remetente.

