Márcia Sensitiva faz previsões para os signos e alerta para mudanças em agosto

Márcia Sensitiva falou sobre signos do mês - Foto: Reprodução | YouTube

Agosto chegou com uma energia intensa e transformadora, segundo a astróloga e espiritualista Márcia Fernandes, conhecida como Márcia Sensitiva.

Em entrevista ao UOL, ela explicou que o mês, regido pelo número 8 na numerologia, carrega simbolismos de justiça, foco e prosperidade.

Na astrologia, no entanto, o início do mês promete ser mais turbulento, exigindo cautela e maturidade nas relações pessoais e profissionais.

Com o céu carregado de aspectos desafiadores entre Vênus, Saturno e Netuno, as primeiras semanas de agosto pedem prudência em decisões impulsivas.

Mudanças no mês de agosto

No dia 9, a Lua cheia em Aquário impulsiona uma onda de questionamentos e abertura para o novo, favorecendo mudanças, especialmente nas relações e no campo profissional.

Já no fim do mês, o movimento da Lua nova em Virgem (23) alerta para possíveis mudanças bruscas, exigindo introspecção e foco. “É um momento de olhar para dentro e fortalecer o caminho rumo aos seus sonhos e objetivos”, destaca Márcia.

Confira o que Márcia prevê para cada signo em agosto:

Áries

Mês de crescimento no trabalho. O reconhecimento vem com paciência e equilíbrio emocional. Aproveite a estabilidade, mas lembre-se de desacelerar.

Touro

Boa fase para firmar parcerias e melhorar a comunicação. Atenção redobrada com gastos e saúde, especialmente rins e coração. No amor, laços se aprofundam.

Gêmeos

Momento ideal para retomar ideias e projetos. Áreas criativas ou não convencionais podem render lucros. No campo pessoal, clima de romantismo no ar.

Câncer

A popularidade aumenta, mas decisões precisam ser ponderadas. A sensibilidade está aflorada, favorecendo o amor. Cuide da saúde com bons hábitos.

Leão

Agosto promete ganhos financeiros e eficiência no trabalho. No amor, o diálogo fortalece vínculos. Redobre os cuidados com estresse físico e postura.

Virgem

A mente estará afiada, favorecendo estudos e projetos. Seu magnetismo atrai novas conexões. Mudanças na rotina ajudam a manter a saúde em alta.

Libra

Harmonia e equilíbrio fortalecem o setor financeiro. Relações afetivas ganham profundidade. A vitalidade cresce quando você está cercado de boas companhias.

Escorpião

Mês de metas claras e energia criativa. O momento favorece sensualidade e conexões emocionais. Práticas espirituais ajudam a renovar a força interior.

Sagitário

Boas perspectivas financeiras e relacionamentos intensos. Mas é preciso cuidar do excesso de trabalho e garantir pausas na rotina.

Capricórnio

Autoconfiança traz visibilidade, mas evite decisões precipitadas. O amor exige atenção emocional e sensibilidade para lidar com o outro.

Aquário

A comunicação será sua aliada para expandir horizontes. Mudanças positivas surgem nas relações. Bem-estar depende de equilibrar estímulo e descanso.

Peixes

Seu magnetismo estará em alta, favorecendo boas oportunidades. Conexões emocionais ganham intensidade. Atenção aos rins e à alimentação.