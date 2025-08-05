Carolina Dieckmann acusa oportunismo após morte de Preta Gil: "Falsa"

Carol e Preta juntas - Foto: Reprodução | Instagram

Carolina Dieckmann fez um desabafo surpreendente sobre a morte de sua melhor amiga, a cantora Preta Gil. A atriz abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 5, e revelou que diversas pessoas se aproveitaram do ocorrido para fingir que tinham alguma proximidade com a famosa.

“De fato, as pessoas têm falado muito sobre isso comigo, e eu fico realmente feliz de ser colocada nesse lugar com a minha amizade com ela. A Preta era uma mulher que tinha grandes amigos com quem ela foi extremamente leal e amorosa, e viveu essas relações com muita entrega”, disse ela.

“Esse mundo é muito doido, gente. Esse mundo tem muita gente falsa, muita gente mentirosa. Eu vi pessoas usando a morte da Preta para dizer que eram próximas”, completou a famosa, que está no ar no remake da novela Vale Tudo, da TV Globo.

A loira também falou sobre a relação dos amigos de verdade de Preta e da família Gil. “E ver essa verdade da minha relação com ela e da relação dela com os amigos aparecendo de uma maneira tão grande, tão linda, me deixa realmente emocionada. A verdade me emociona muito”, disparou.

Dor do luto

Durante seu relato, Carol também respondeu quais estratégias usava para lidar com o luto, pois também perdeu sua mãe há poucos anos. “Eu perdi a minha mãe seis anos atrás e eu entendi a minha maneira de processar o luto, muito através dessa perda”, explicou.

“Pra mim é uma coisa totalmente irregular. Ele não é reto, nem crescente, nem decrescente. Ele é como uma onda, tem dia que você tá numa onda de não acreditar, e aí você consegue passar melhor”, finalizou ela, que esteve presente no momento da morte de Preta, em Nova York, nos Estados Unidos.