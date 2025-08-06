Carlinhos Maia planeja “enganar” a mãe e Lucas reage: “Não, macho”

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A mãe de Carlinhos Maia ainda não sabe do divórcio dele com Lucas Guimarães. O influenciador revelou nesta terça-feira, 5, que pediu ao ex-companheiro que escondesse a informação de Maria Maia, de 76 anos. Eles anunciaram o fim da relação no dia 26 de julho, após 15 anos juntos.

Maia tem medo que a saúde da veterana, que passou por um procedimento cirúrgico há pouco tempo, seja afetada pela novidade. “Mamãe está chegando aí esses dias com o papai. Vamos ter que fingir que estamos juntos porque a velha acabou de fazer uma cirurgia”, disse ele.

Plano para “enganar” a mãe

Ele contou que chegou a montar um plano para convencê-la sobre a ausência do ex-companheiro. “Vou mandar ela para o seu apartamento, você diz que está gravando lá”, disse. Porém, Lucas não pareceu convencido a entrar na mentira contra a ex-sogra. “Não, macho, a mãe é sua”, respondeu.

O anfitrião do “Rancho do Maia” afirmou ter conversado brevemente com Maria sobre o tema nesta segunda-feira, 4, mas sem entregar a verdade. “Ela me ligou e perguntou, ‘cadê você e o Carlinhos?’. Ela não está sabendo de nada, não. Me ligou duas vezes, mas eu estava gravando o programa”, contou.

Troca de farpas

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia protagonizaram uma discussão sobre o fim do relacionamento, na presença de alguns amigos íntimos, na madrugada de segunda-feira, 4.

Durante o desentendimento, Carlinhos falou sobre as descobertas relacionadas à sua sexualidade e comentou que se sentia entediado antes da separação. Já Lucas relembrou que estava focado no trabalho e afirmou que o relacionamento esfriou, o que levou ao afastamento do casal.

Discussão

A conversa aconteceu durante uma festa realizada na casa de Carlinhos Maia, no domingo, 3. Em uma roda com amigos, Lucas afirmou que o ex-marido "gosta de guerras loucas".

“Me tira uma dúvida, você ficou na mesa lá agarrado com a menina, fingindo que era hétero?”, questionou Lucas. Carlinhos respondeu que eles estavam apenas conversando e disse que ainda está confuso quanto à sua sexualidade.

O apresentador rebateu: “Se tu ficou confuso, imagine quem ficou casado com você por 15 anos.”

Em um story publicado por Carlinhos, Lucas aparece reclamando da exposição pública do fim do relacionamento:

“Esse cara parece que não consegue viver em paz. Ele fala que está pesado e fica procurando sarna pra se coçar. Fica me expondo, se expondo, expondo tudo que é nosso […] Eu acho que esse cara tem que ser mais centrado na vida.”

Carlinhos, por sua vez, explicou que se sentia entediado no relacionamento: “O tédio de eu ficar tanto tempo sozinho... Estou sempre só. Eu fico entediado também”, afirmou.

Ele também comentou sobre a confusão em relação aos sentimentos pela influenciadora Eduarda Luvisnock e minimizou o episódio: “Às vezes é o tédio de ficar tanto tempo sozinho. Não é aventura de TikTok. Eu fico entediado”.

Já Lucas apontou o verdadeiro motivo do fim da relação: “O motivo da ausência é que muita coisa entre nós se esfriou.” Carlinhos, por sua vez, rebateu: “Mas é óbvio. Se eu penso em tudo toda hora, é claro que vai esfriar.”

Lucas também falou sobre seus traumas e afirmou que buscou ajuda profissional, ao contrário de Carlinhos: “Os meus traumas eu procurei curá-los. Você, não. Você fica procurando uma dor atrás da outra. Não se cura e acaba ferindo os outros. Eu, pelo menos, me trato. Você é uma pessoa muito ferida e que precisa se tratar de uma vez por todas.”

Apesar da discussão acalorada, os dois garantiram aos amigos que não houve recaída entre eles, mesmo dividindo a mesma casa.