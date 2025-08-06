Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
PÓS-BARIÁTRICA

Menos 50 kg: veja antes e depois de Thais Carla após bariátrica

Thais exibiu a barriga nas redes sociais

Por Edvaldo Sales

06/08/2025 - 11:08 h
Thais Carla
Thais Carla -

Thais Carla pegou os seguidores de surpresa na terça-feira, 5, ao mostrar como está o seu corpo após eliminar mais de 50 kg com a cirurgia bariátrica. A dançarina e influenciadora publicou um vídeo em seu perfil no Instagram retirando a cinta modeladora que tem usado diariamente desde o procedimento.

Ela exibiu a barriga, revelando os efeitos da perda de peso e o excesso de pele. Enquanto mostrava como a cinta ajuda a ajustar o caimento das roupas, ela explicou: “Vocês lembram que eu fiz uma cinta? Eu falei pra vocês que estava me incomodando muito, porque a pele está mole”.

Leia Também:

Léo Lins volta a fazer piada com Thais Carla após condenação
Thais Carla diz quantos quilos perdeu e rebate críticas após cirurgia
Thais Carla acusa Paulo Gustavo de gordofobia e causa polêmica

“Gente, realmente, eu botei uma blusa ali e ficou super legal, porque ficou reto. Agora ficou tudo no seu devido lugar pra botar a blusa e ela ficar de boa”, completou.

Thais fez a cirurgia bariátrica em abril e, desde então, já perdeu mais de 50 quilos. Ele tem compartilhado sua jornada, mostrando os avanços e os desafios do pós-operatório.

Veja o antes e depois de Thais Carla:

Thais Carla
Thais Carla | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Defendeu a obesidade?

Recentemente, Thaís Carla se pronunciou sobre as críticas que vem recebendo nas redes sociais após realizar sua cirurgia bariátrica. A dançarina concedeu uma entrevista ao Gshow e afirmou que nunca defendeu a obesidade.

“Sempre defendi o amor-próprio, que é algo completamente diferente. Me aceitar e lutar contra a gordofobia nunca significou romantizar a dor ou a limitação, muito pelo contrário. Sempre falei sobre saúde emocional, autoestima e respeitar os próprios limites”, disse ela.

A baiana ainda confessou que teve medo de decepcionar os fãs ao fazer a cirurgia. “Não por insegurança, mas por medo de decepcionar quem me acompanha com tanto amor. Sei que muitas pessoas projetam em mim uma força que construímos juntas ao longo dos anos, mas é importante que me escutem antes de tirarem conclusões”, explicou.

“Só eu sei o que vivi, o que sinto e o que me levou a essa decisão. Por isso, a minha opinião é simples: o corpo é meu, a decisão é minha e o caminho é meu também. Estou em paz com isso e sigo com o mesmo propósito: ser exemplo de liberdade, de coragem e de verdade”, concluiu ela.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

bariátrica Thaís Carla

x