Thaís Carla revela que nunca defendeu a obesidade

Thais Crala realizou a cirurgia bariátrica - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Thaís Carla se pronunciou sobre as críticas que vem recebendo nas redes sociais após realizar sua cirurgia bariátrica na última segunda-feira, 28. A dançarina concedeu uma entrevista ao portal ‘Gshow’ e afirmou que nunca defendeu a obesidade.

“Sempre defendi o amor-próprio, que é algo completamente diferente. Me aceitar e lutar contra a gordofobia nunca significou romantizar a dor ou a limitação, muito pelo contrário. Sempre falei sobre saúde emocional, autoestima e respeitar os próprios limites”, disse ela.

A baiana ainda confessou que teve medo de decepcionar os fãs ao fazer a cirurgia. “Não por insegurança, mas por medo de decepcionar quem me acompanha com tanto amor. Sei que muitas pessoas projetam em mim uma força que construímos juntas ao longo dos anos, mas é importante que me escutem antes de tirarem conclusões”, explicou.

“Só eu sei o que vivi, o que sinto e o que me levou a essa decisão. Por isso, a minha opinião é simples: o corpo é meu, a decisão é minha e o caminho é meu também. Estou em paz com isso e sigo com o mesmo propósito: ser exemplo de liberdade, de coragem e de verdade”, concluiu ela.