Atriz da Globo redescobre o sexo após doença: “Gostoso”

Drica Moraes falou abertamente sobre sua vida sexual após receber o diagnóstico de leucemia. A atriz da Globo contou que precisou redescobrir o sexo depois de realizar um transplante de medula, pois não sentia desejo sexual.

“É um privilégio conhecer o próprio corpo, saber onde e como é gostoso. É como se tivesse resetado. Sinto muito tesão, muito prazer com meus parceiros”, disse em entrevista à jornalista Heloisa Tolipan.

A artista ainda reforçou que não está só nesta vida e continua se mantendo ativa. “Nunca estou só, como diria Zezé Motta. Quando a gente é jovem, se acha feia, se critica, sofre para transar. Na maturidade, você surfa mais”, afirmou.

Etarismo na TV

Durante o bate papo, a famosa também confessou que sente um etarismo nas atuais produções de TV e cinema. Ela destacou que os atores veteranos são vistos como cotistas e ocupam poucos espaços nas produções artísticas.

“Ainda soa como cota. Vejo poucos atores com mais de 70 com narrativas contundentes. É como se fosse para inglês ver. A gente precisa de histórias reais, potentes. Tem muita vida depois da vida que a gente achava que era a melhor parte da vida”, disparou.