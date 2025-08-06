Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA DE VIDA

Atriz da Globo redescobre o sexo após doença: “Gostoso”

A artista contou que voltou a fazer sexo após ser diagnosticada com leucemia

Por Franciely Gomes

06/08/2025 - 20:08 h
A famosa contou detalhes sobre sua vida sexual
A famosa contou detalhes sobre sua vida sexual -

Drica Moraes falou abertamente sobre sua vida sexual após receber o diagnóstico de leucemia. A atriz da Globo contou que precisou redescobrir o sexo depois de realizar um transplante de medula, pois não sentia desejo sexual.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Drica Moraes (@oficialdricamoraes)

“É um privilégio conhecer o próprio corpo, saber onde e como é gostoso. É como se tivesse resetado. Sinto muito tesão, muito prazer com meus parceiros”, disse em entrevista à jornalista Heloisa Tolipan.

A artista ainda reforçou que não está só nesta vida e continua se mantendo ativa. “Nunca estou só, como diria Zezé Motta. Quando a gente é jovem, se acha feia, se critica, sofre para transar. Na maturidade, você surfa mais”, afirmou.

Leia Também:

Suposto quarto filho de Gugu faz reflexão sobre riqueza
Nattan surpreende ao pagar por beijo em mulher com nanismo
Ator da Globo é acusado de internar melhor amigo à força

Etarismo na TV

Durante o bate papo, a famosa também confessou que sente um etarismo nas atuais produções de TV e cinema. Ela destacou que os atores veteranos são vistos como cotistas e ocupam poucos espaços nas produções artísticas.

“Ainda soa como cota. Vejo poucos atores com mais de 70 com narrativas contundentes. É como se fosse para inglês ver. A gente precisa de histórias reais, potentes. Tem muita vida depois da vida que a gente achava que era a melhor parte da vida”, disparou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atriz da Globo Drica Moraes

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa contou detalhes sobre sua vida sexual
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

A famosa contou detalhes sobre sua vida sexual
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

A famosa contou detalhes sobre sua vida sexual
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

A famosa contou detalhes sobre sua vida sexual
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

x