Faustão é internado às pressas e filho do apresentador toma atitude

Faustão e o filho juntos - Foto: Reprodução | Band

Faustão foi internado às pressas nesta quarta-feira, 6. Segundo informações do colunista Erlan Bastos, a internação foi causada por uma infecção na perna do apresentador, que realizou um transplante de coração em 2023.

O estado de saúde do comunicado fez com que seu filho, João Guilherme Silva, cancelasse sua festa, que estava prevista para acontecer nesta quinta-feira, 7, em sua mansão, localizada em São Paulo.

Em nota enviada aos convidados, o jovem informou que o evento seria adiado por motivos pessoais e reforçou que uma nova data será marcada em breve, sem revelar o verdadeiro motivo do cancelamento.

Dentre os famosos confirmados na celebração estavam Simone Mendes, Luciano Huck, Angélica, Bruna Marquezine, Tiago Leifert, Sandy, Ratinho, César Filho e Tom Cavalcante.

Saúde de Faustão

Vale lembrar que o comunicador tem apresentado um histórico crítico em sua saúde nos últimos anos. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Já em fevereiro de 2024, ele passou por um transplante de rim e no início de 2025 foi internado para tratar de uma outra infecção,recebendo alta médica dias depois do ocorrido.