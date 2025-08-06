Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SAÚDE

Faustão é internado às pressas e filho do apresentador toma atitude

O apresentador foi internado de forma repentina

Por Franciely Gomes

06/08/2025 - 20:29 h
Faustão e o filho juntos
Faustão e o filho juntos -

Faustão foi internado às pressas nesta quarta-feira, 6. Segundo informações do colunista Erlan Bastos, a internação foi causada por uma infecção na perna do apresentador, que realizou um transplante de coração em 2023.

O estado de saúde do comunicado fez com que seu filho, João Guilherme Silva, cancelasse sua festa, que estava prevista para acontecer nesta quinta-feira, 7, em sua mansão, localizada em São Paulo.

Em nota enviada aos convidados, o jovem informou que o evento seria adiado por motivos pessoais e reforçou que uma nova data será marcada em breve, sem revelar o verdadeiro motivo do cancelamento.

Dentre os famosos confirmados na celebração estavam Simone Mendes, Luciano Huck, Angélica, Bruna Marquezine, Tiago Leifert, Sandy, Ratinho, César Filho e Tom Cavalcante.

Leia Também:

Atriz da Globo redescobre o sexo após doença: “Gostoso”
Suposto quarto filho de Gugu faz reflexão sobre riqueza
Nattan surpreende ao pagar por beijo em mulher com nanismo

Saúde de Faustão

Vale lembrar que o comunicador tem apresentado um histórico crítico em sua saúde nos últimos anos. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Já em fevereiro de 2024, ele passou por um transplante de rim e no início de 2025 foi internado para tratar de uma outra infecção,recebendo alta médica dias depois do ocorrido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

faustão Faustão internado filho de Faustão Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Faustão e o filho juntos
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Faustão e o filho juntos
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Faustão e o filho juntos
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

Faustão e o filho juntos
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

x