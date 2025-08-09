Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EITA!

Lucas Guimarães sofre mudança radical após romper com Carlinhos Maia

Mudança chocou os seguidores

Por Edvaldo Sales

09/08/2025 - 23:30 h
Lucas Guimarães e Carlinhos Maia
Lucas Guimarães e Carlinhos Maia -

O apresentador Lucas Guimarães surpreendeu os seus seus seguidores neste sábado, 9, ao mostrar que passou por uma mudança radical. Ele usou as redes sociais para mostrar que emagreceu 10 kg após o fim do casamento com Carlinhos Maia.

Leia Também:

Arrependido? Abatido, Lucas Guimarães surge reflexivo após término
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães trocam farpas; veja
Lucas Guimarães abre o jogo sobre separação com Carlinhos Maia

Guimarães publicou um vídeo no qual aparece com uma calça bem larga na cintura e fez um desabafo: “Será que eu emagreci? Está cabendo dois aqui de mim. Acho que perdi uns 10 quilos. Estou sofrendo, viu! Estou sofrendo de amor”, comentou.

Veja:

Lucas Guimarães
Lucas Guimarães | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Arrependido?

Recentemente, Lucas Guimarães surgiu nas redes sociais durante a madrugada e fez um desabafo em meio ao processo de separação de Carlinhos Maia. Eles ficaram juntos durante 15 anos.

O apresentador publicou uma mensagem de fé e resiliência. “Sabe o que é ser forte? É ver o mundo desabando e ainda crer que o melhor virá… É quando tudo diz ‘não’ e você carrega consigo a certeza de que a última palavra vem de Deus… É ver tudo dando errado e, ainda assim, não desistir de tentar… É acreditar na capacidade de vencer…”, iniciou.

Guimarães seguiu: “E, acima de tudo, colocar Deus à frente de todas as coisas… Eu amo você e só lhe desejo o melhor dessa vida. Um ‘xero’ no seu coração”.

O post do rapaz aconteceu dias após Lucas e Carlinhos Maia confirmarem o fim do relacionamento. O anúncio da separação ocorreu de forma conjunta nas redes sociais, ressaltando que a decisão foi tomada de maneira pacífica e sem conflitos. Em 2022, o casal já havia enfrentado um término, mas reatou pouco tempo depois.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carlinhos Maia lucas guimarães

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lucas Guimarães e Carlinhos Maia
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia
Play

De férias, Adriana Esteves e Vladimir Brichta desbravam cidade baiana

x