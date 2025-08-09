Lucas Guimarães sofre mudança radical após romper com Carlinhos Maia

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O apresentador Lucas Guimarães surpreendeu os seus seus seguidores neste sábado, 9, ao mostrar que passou por uma mudança radical. Ele usou as redes sociais para mostrar que emagreceu 10 kg após o fim do casamento com Carlinhos Maia.

Guimarães publicou um vídeo no qual aparece com uma calça bem larga na cintura e fez um desabafo: “Será que eu emagreci? Está cabendo dois aqui de mim. Acho que perdi uns 10 quilos. Estou sofrendo, viu! Estou sofrendo de amor”, comentou.

Lucas Guimarães | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Arrependido?

Recentemente, Lucas Guimarães surgiu nas redes sociais durante a madrugada e fez um desabafo em meio ao processo de separação de Carlinhos Maia. Eles ficaram juntos durante 15 anos.

O apresentador publicou uma mensagem de fé e resiliência. “Sabe o que é ser forte? É ver o mundo desabando e ainda crer que o melhor virá… É quando tudo diz ‘não’ e você carrega consigo a certeza de que a última palavra vem de Deus… É ver tudo dando errado e, ainda assim, não desistir de tentar… É acreditar na capacidade de vencer…”, iniciou.

Guimarães seguiu: “E, acima de tudo, colocar Deus à frente de todas as coisas… Eu amo você e só lhe desejo o melhor dessa vida. Um ‘xero’ no seu coração”.

O post do rapaz aconteceu dias após Lucas e Carlinhos Maia confirmarem o fim do relacionamento. O anúncio da separação ocorreu de forma conjunta nas redes sociais, ressaltando que a decisão foi tomada de maneira pacífica e sem conflitos. Em 2022, o casal já havia enfrentado um término, mas reatou pouco tempo depois.