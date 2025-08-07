Menu
OPERAÇÃO DESFORTUNA

Bia Miranda detalha operação policial em sua casa: “Maior sacanagem”

A influenciadora afirmou que os policiais invadiram sua casa

Por Franciely Gomes

07/08/2025 - 15:08 h
A famosa contou detalhes sobre o ocorrido
Bia Miranda usou suas redes sociais para desabafar sobre a operação policial realizada em sua casa, nesta quinta-feira, 7. Investigada pela Operação Desfortuna, a influenciadora está sendo acusada de participar de um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online, o famoso “Jogo do Tigrinho”.

“Maior sacanagem. Os polícias foram lá em casa, procurou, procurou, procurou e não levou porr* nenhuma, porque não achou nada. Bagunçou todo meu quarto, todo meu closet”, disse ela, apagando o post pouco tempo depois.

A ex-Fazenda ainda afirmou que os policiais filmaram sua casa sem autorização e a expuseram na web. “Acha bonito ainda gravar pegando minhas roupas e atacando no chão, pegar meus cadernos e atacar no chão”, disparou.

Investigação

Bia Miranda não é a única influenciadora que está sendo investigada na Operação Desfortuna. Além dela, seus ex-namorados e pais de seus filhos, Rafael Buarque e Gato Preto, e sua mãe, Jenny Miranda, também estão sendo investigados.

De acordo com a investigação, eles usavam os perfis nas redes sociais para atrair seguidores com promessas falsas de lucros fáceis, incentivando apostas em plataformas ilegais.

O grupo também é suspeito de integrar uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de fachada, usadas para ocultar a origem do dinheiro.

