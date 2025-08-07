Cinzas de Preta Gil serão transformadas em pedra preciosa

Preta Gil - Foto: Reprodução | Instagram

O destino das cinzas de Preta Gil, que morreu no mês passado, aos 50 anos, após um longo tratamento contra um câncer, foi revelado. Vale lembrar que o desejo da cantora era de que elas fossem distribuídas entre os seus familiares e amigos íntimos. Parte delas foi colocada em pequenos recipientes e seguirá por diferentes destinos nas mãos dos escolhidos.

Segundo O GLOBO, uma porção ficará no Columbário do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio, em uma homenagem permanente: um busto realista da artista, que poderá ser visitada pelo público.

Outra parte das cinzas será espalhada em casa e no cais que ela frequentava na Bahia. Já a terceira porção será transformada em diamante, como forma de eternizar a memória da cantora. No entanto, até o momento, não se sabe quem foram as pessoas que receberam o material.

Morte de Preta Gil

Preta Gil morreu no último dia 20, aos 50 anos, em consequência de um câncer colorretal diagnosticado em 2023. O velório aconteceu no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cantora estava nos Estados Unidos, onde foi buscar tratamento para a doença.

Homenagem no Carnaval

A cantora segue recebendo homenagens em decorrência de sua morte. Após ter uma rua nomeada com seu nome, ela será lembrada durante o Carnaval 2026 de três capitais brasileiras: Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo portal de Leo Dias, a homenagem acontecerá através do retorno do Bloco da Preta, que tem 15 anos de história e precisou ser cancelado em 2025, devido ao tratamento da artista contra o câncer.

O bloco retorna em seu formato original, com apresentações no pré-Carnaval do Rio de Janeiro, durante alguns dos seis dias da folia momesca em Salvador, e no pós-Carnaval de São Paulo.

Gilberto Gil homenageia a filha

Gilberto Gil quebrou o silêncio e concedeu sua primeira entrevista após a morte da filha. O cantor recebeu a apresentadora Poliana Abritta, do Fantástico, em sua mansão e falou abertamente sobre a luta da artista contra o câncer.

“Preta era talvez a mais espevitada de todos os filhos. Ela era muito solta, com o exercício da bondade em todas as instâncias possíveis, muito solidária. Pretinha era uma menina incrível”, disse ele.

“Essa luta da Preta pela vida não só nos comovia como nos chamava para a responsabilidade. Os tempos nos Estados Unidos foram para cercá-la do maior conforto possível. Ela ir para lá continuar a luta pela vida era uma coisa que nos pertencia”, reforçou.

Entretanto, o que chama atenção é a data escolhida para a exibição do programa, que irá ao ar neste domingo, 10, quando é celebrado o Dia dos Pais. Será a primeira celebração que Gilberto Gil passará sem a filha, que tinha 50 anos de idade.