Ex-marido que traiu Preta Gil assume romance após morte: “Cruel”

Preta Gil e Rodrigo Godoy - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ex-marido dePreta Gil, Rodrigo Godoy assumiu um novo romance. Na quarta-feira, 6, ele publicou um carrossel de fotos de uma trilha em Búzios, no Rio de Janeiro, mas o que realmente chamou atenção foi a presença de Rhuana Rodrigues, com quem ele já havia sido flagrado há cerca de um mês.

A postagem acontece após pouco mais de duas semanas da cremação da filha de Gilberto Gil, que faleceu em 20 de julho aos 50 anos. Essa é a primeira vez que Rodrigo publica imagens ao lado da nova companheira desde a morte da cantora.

Elogios e críticas

Na foto, o personal trainer posou ao lado do novo affair em meio à sessão de exercício físico. Nos comentários, amigos elogiaram o novo casal. Outras pessoas, no entanto, criticaram.

“Eu acredito que ele gostaria de prestar uma singela homenagem. Mas não faz porque ele e nós temos total certeza de que irão dizer que ele quer biscoito nas costas da falecida! Sinceramente? Também não faria não! Bons sentimentos e gratidão ele guarda no coração dele e reza para a alma dela descansar em paz que isso, sim, é uma grande homenagem”, escreveu uma pessoa.

“Ele nunca vai ser feliz! E coitada dessa moça, quando precisar dele, ele vai sair fora”, disparou outra. “Ele não gostava da preta Gil não . Não respeitou nem a morte dela”, comentou mais uma internauta.

“Na minha opinião ele nunca amou a Preta. Ficou talvez deslumbrado pela vida que ela proporcionava para ele, porém com os anos viu que dinheiro nenhum era suficiente para ser feliz!”, opinou outra pessoa. “Tu vai pagar muito caro”, disse uma quinta.

Outro seguidor complementou: “Muita covardia um marido abandonar sua esposa em um momento tão doloroso e sofrido. O casamento é na alegria e na tristeza e na saúde e na doença, porém só quis desfrutar dos momentos bons, na dor, foi cruel”

Veja a foto:

Rodrigo Godoy e Rhuana Rodrigues | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil e Rodrigo Godoy foram casados entre 2015 e 2023, e a relação chegou ao fim após o personal trainer traí-la em meio ao tratamento dela contra o câncer colorretal, do qual ela havia sido recém-diagnosticada. Na época, a cantora afirmou ter se sentido abandonada pelo então companheiro.