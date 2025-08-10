Menu
HOME > POLÍCIA
CRIME ORGANIZADO

Bahia é o estado com maior número de facções no Brasil

Levantamento aponta que que 64 facções estão atuando no Brasil atualmente

Por Redação

10/08/2025 - 8:28 h
Grupos criminosos estão em todos os estados brasileiros
Grupos criminosos estão em todos os estados brasileiros

Com 17 facções, a Bahia é o estado com o maior número de grupos criminosos do Brasil, seguido de Pernambuco (12) e Mato Grosso do Sul (10). É o que mostra um levantamento feito pelo jornal O Globo, publicado neste domingo, 10.

A pesquisa coletou dados junto a fontes das secretarias de Segurança Pública, Administração Penitenciária e Ministérios Públicos de todos os estados, e contabilizou que 64 facções estão atuando no Brasil atualmente.

Entre os grupos mencionados pelas autoridades, 12 têm presença em mais de um estado, e os outros 52 são, até onde se sabe, organizações locais. Há duas delas, contudo, com presença efetivamente nacional.

O Primeiro Comando da Capital (PCC) está em 25 unidades da federação, enquanto os fluminenses do Comando Vermelho (CV) se encontram em 26. Os grupos só não estão, ainda, no Rio Grande do Sul. O crime gaúcho gerou suas próprias facções interestaduais: Bala na Cara (BNC) e Os Manos.

Importação

Enquanto Bahia e Pernambuco têm um cenário fragmentado, com muitas facções locais disputando espaço, o território sul-mato-grossense é o maior “importador” de facções de outros estados. A rota do narcotráfico que passa pela fronteira com o Paraguai e a Bolívia estimulou nove das 12 facções interestaduais a criarem núcleos de atuação ali.

Apesar de o PCC já ter presença internacional, as autoridades brasileiras quase não encontram núcleos grandes de facções estrangeiras no país. A única exceção é no estado de Roraima, onde o grupo venezuelano Tren de Aragua possui membros. O estado que mais “exporta” facções nacionalmente é o Rio de Janeiro, que além do CV tem duas organizações com atuação interestadual: o Terceiro Comando Puro (TCP) e os Amigos dos Amigos (ADA).

É difícil dizer se o número de facções está diminuindo ou crescendo no país, sobretudo quando se trata dos grupos menores, porque não há critério oficial para diferenciar uma facção criminosa de uma gangue com atuação circunstancial.

