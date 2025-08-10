Menu
CRIME

Homem é preso por importunação sexual dentro de metrô em Salvador

Suspeito foi flagrado por agentes de segurança na Estação Bom Juá e levado à delegacia

Por Luan Julião

10/08/2025 - 14:02 h
Metrô de Salvador
Metrô de Salvador -

Um homem foi detido na tarde de sábado, 9, na Estação de Metrô Bom Juá, em Salvador, suspeito de cometer o crime de importunação sexual contra passageiras. Segundo a Polícia Militar, agentes da 23ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para atender a ocorrência e encontraram o suspeito já contido por seguranças da concessionária.

Ainda de acordo com a PM, as vítimas estavam no local e todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Em nota, a CCR Metrô Bahia informou que os Agentes de Atendimento e Segurança acolheram uma passageira e acionaram a polícia após receberem a denúncia.

A empresa disse repudiar qualquer tipo de assédio e destacou que, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), mantém espaços exclusivos para atendimento a mulheres vítimas de assédio e violência — as “Salas Elas à Frente”, localizadas nas Estações Pirajá e Rodoviária, com apoio psicológico e social.

O caso segue sob investigação.

Ver todas

x