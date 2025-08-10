SUSTO
Vídeo: Incêndio atinge hotel em bairro de Salvador neste domingo
Equipes do Corpo de Bombeiros já estão no local realizando o combate às chamas
Por Redação
Um incêndio de grandes proporções atinge um hotel localizado na Rua Professor Romano Galeff, em Stella Maris, na manhã deste domingo, 10.
De acordo informações do site InfoStella, equipes do Corpo de Bombeiros já estão no local realizando o combate às chamas.
Até o momento, não há registro de feridos. A causa do incêndio ainda é desconhecida e deverá ser apurada após o controle total do fogo.
Matéria em atualização.
