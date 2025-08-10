Menu
SUSTO

Vídeo: Incêndio atinge hotel em bairro de Salvador neste domingo

Equipes do Corpo de Bombeiros já estão no local realizando o combate às chamas

Por Redação

10/08/2025 - 12:04 h
Chamas consomem hotel em Stella Maris
Chamas consomem hotel em Stella Maris -

Um incêndio de grandes proporções atinge um hotel localizado na Rua Professor Romano Galeff, em Stella Maris, na manhã deste domingo, 10.

De acordo informações do site InfoStella, equipes do Corpo de Bombeiros já estão no local realizando o combate às chamas.

Até o momento, não há registro de feridos. A causa do incêndio ainda é desconhecida e deverá ser apurada após o controle total do fogo.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por INFOSTELLA (@infostella)

Matéria em atualização.

