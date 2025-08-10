Vídeo: Incêndio atinge hotel em bairro de Salvador neste domingo

Chamas consomem hotel em Stella Maris - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um incêndio de grandes proporções atinge um hotel localizado na Rua Professor Romano Galeff, em Stella Maris, na manhã deste domingo, 10.

De acordo informações do site InfoStella, equipes do Corpo de Bombeiros já estão no local realizando o combate às chamas.

Até o momento, não há registro de feridos. A causa do incêndio ainda é desconhecida e deverá ser apurada após o controle total do fogo.

Matéria em atualização.