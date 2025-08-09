Moradora acusa síndico de agressão em condomínio de luxo em Salvador

Síndico nega acusações - Foto: Reprodução / Google Street View

Uma moradora do condomínio de luxo Villaggio Panamby, na torre Maggiore, em Salvador, denunciou que foi agredida pelo síndico do prédio durante uma sessão de exercícios na academia, onde treinava com seu personal trainer, na manhã deste sábado, 9.

O conflito teria iniciado quando o síndico chegou ao local aos gritos, exigindo que a moradora deixasse a academia, como relata a moradora.

Ela afirma que, por ser residente do condomínio, tem o direito previsto na convenção de frequentar a academia em outra torre.

Roberto Duran, síndico do prédio, é ex-presidente do Conselho Baiano de Turismo (CBTur) e do Salvador Destination.