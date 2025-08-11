Falha no ataque: tiroteio deixa traficante morto e assusta moradores de Salvador

Ação aconteceu na noite deste domingo, 10 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Moradores dos bairros Armação, Stiep, Costa Azul e Boca do Rio ficaram assustados na noite deste domingo, 10, após um intenso tiroteio na região. Durante a troca de tiros, um líder de facção acabou morto.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação foi conduzida por equipes da Rondesp Atlântico, da Polícia Militar, que localizaram o criminoso e seus comparsas. O grupo se preparava para atacar rivais na Boca do Rio, mas foi surpreendido pelos policiais nas imediações dos bairros Stiep e Costa Azul.

Houve confronto durante a tentativa de prisão, e o traficante, conhecido como “Terror”, foi atingido e socorrido para o Hospital Geral do Estado, onde não resistiu. Com ele, os militares apreenderam um fuzil, carregador e munições.

| Foto: Divulgação SSP

Os demais integrantes da quadrilha conseguiram escapar e continuam sendo procurados pelas forças de segurança. Guias de perícia e necropsia foram expedidas.

