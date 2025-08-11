Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Falha no ataque: tiroteio deixa traficante morto e assusta moradores de Salvador

Grupo planejava ataque contra rivais na Boca do Rio; veja vídeos

Por Redação

11/08/2025 - 7:39 h
Ação aconteceu na noite deste domingo, 10
Ação aconteceu na noite deste domingo, 10 -

Moradores dos bairros Armação, Stiep, Costa Azul e Boca do Rio ficaram assustados na noite deste domingo, 10, após um intenso tiroteio na região. Durante a troca de tiros, um líder de facção acabou morto.

Leia Também:

Alerta máximo: homem foge do presídio de Salvador durante banho de sol
Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta
Homem é preso por importunação sexual dentro de metrô em Salvador

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação foi conduzida por equipes da Rondesp Atlântico, da Polícia Militar, que localizaram o criminoso e seus comparsas. O grupo se preparava para atacar rivais na Boca do Rio, mas foi surpreendido pelos policiais nas imediações dos bairros Stiep e Costa Azul.

Houve confronto durante a tentativa de prisão, e o traficante, conhecido como “Terror”, foi atingido e socorrido para o Hospital Geral do Estado, onde não resistiu. Com ele, os militares apreenderam um fuzil, carregador e munições.

Imagem ilustrativa da imagem Falha no ataque: tiroteio deixa traficante morto e assusta moradores de Salvador
| Foto: Divulgação SSP

Os demais integrantes da quadrilha conseguiram escapar e continuam sendo procurados pelas forças de segurança. Guias de perícia e necropsia foram expedidas.

Veja vídeos:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

polícia militar tiroteio troca de tiros

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ação aconteceu na noite deste domingo, 10
Play

Vídeo: "Não tenho nada a ver com isso", diz motorista acusado de crime

Ação aconteceu na noite deste domingo, 10
Play

Mistério: mãe, filha e vizinha desaparecem e são encontradas mortas

Ação aconteceu na noite deste domingo, 10
Play

Mulher sem CNH atropela grupo de pessoas, foge e é capturada na Bahia

Ação aconteceu na noite deste domingo, 10
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

x