POLÍCIA
Homem é assassinado durante jogo de dominó no interior da Bahia
Crime aconteceu em uma chácara na zona rural de Luís Eduardo Magalhães
Por Redação
Um homem, identificado como Manoel Pereira da Silva, de 49 anos, foi assassinado a tiros durante um jogo de dominó em uma chácara na zona rural de Luís Eduardo Magalhães. Uma mulher também foi baleada durante a ação.
Leia Também:
Segundo a Polícia Militar, agentes da 85ª CIPM foram acionados para verificar a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram equipes do Samu, que confirmaram o óbito. A motivação do crime ainda é desconhecida.
Segundo apurações da TV Oeste, o suspeito de cometer o crime se chama Antônio Rivonildo Silva Pereira. Ele apenas se levantou, mirou em Manoel e atirou contra ele. O suspeito é procurado pela polícia na região.
Um dos disparos também atingiu uma mulher que estava na chácara. Ela foi baleada no tórax e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade (UPA).
