Homem é assassinado durante jogo de dominó no interior da Bahia

Um homem, identificado como Manoel Pereira da Silva, de 49 anos, foi assassinado a tiros durante um jogo de dominó em uma chácara na zona rural de Luís Eduardo Magalhães. Uma mulher também foi baleada durante a ação.

Segundo a Polícia Militar, agentes da 85ª CIPM foram acionados para verificar a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram equipes do Samu, que confirmaram o óbito. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Segundo apurações da TV Oeste, o suspeito de cometer o crime se chama Antônio Rivonildo Silva Pereira. Ele apenas se levantou, mirou em Manoel e atirou contra ele. O suspeito é procurado pela polícia na região.

Um dos disparos também atingiu uma mulher que estava na chácara. Ela foi baleada no tórax e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade (UPA).