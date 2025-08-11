Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é assassinado durante jogo de dominó no interior da Bahia

Crime aconteceu em uma chácara na zona rural de Luís Eduardo Magalhães

Por Redação

11/08/2025 - 9:52 h
Uma mulher também foi baleada
Uma mulher também foi baleada -

Um homem, identificado como Manoel Pereira da Silva, de 49 anos, foi assassinado a tiros durante um jogo de dominó em uma chácara na zona rural de Luís Eduardo Magalhães. Uma mulher também foi baleada durante a ação.

Leia Também:

Dupla chega de moto e mata dois homens a tiros em Eunápolis
Grupo é preso por furtar produtos de luxo em shoppings de Salvador
Falha no ataque: tiroteio deixa traficante morto e assusta moradores de Salvador

Segundo a Polícia Militar, agentes da 85ª CIPM foram acionados para verificar a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram equipes do Samu, que confirmaram o óbito. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Segundo apurações da TV Oeste, o suspeito de cometer o crime se chama Antônio Rivonildo Silva Pereira. Ele apenas se levantou, mirou em Manoel e atirou contra ele. O suspeito é procurado pela polícia na região.

Um dos disparos também atingiu uma mulher que estava na chácara. Ela foi baleada no tórax e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade (UPA).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime HOMICÍDIO Luís Eduardo Magalhães

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Uma mulher também foi baleada
Play

Vídeo: "Não tenho nada a ver com isso", diz motorista acusado de crime

Uma mulher também foi baleada
Play

Mistério: mãe, filha e vizinha desaparecem e são encontradas mortas

Uma mulher também foi baleada
Play

Mulher sem CNH atropela grupo de pessoas, foge e é capturada na Bahia

Uma mulher também foi baleada
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

x