Saiba quem são as vítimas de acidente aéreo nos Lençóis Maranhenses

Vítimas do acidente aéreo que aconteceu nos Lençóis Maranhenses - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As vítimas do acidente aéreo que aconteceu no sábado, 9, na cidade de Santo Amaro do Maranhão, nos Lençóis Maranhenses são Victor Manoel Britto, piloto da aeronave, e Bruna Emanoely de 23 anos. O avião pertence ao deputado estadual Francisco Nagib Buzar de Oliveira (PSB)

Bruna era recém formada medicina veterinária pelo Itavet (Instituto de Treinamento e Atualização Veterinário). "Bruna era aluna assídua do Itavet e muito dedicada em tudo o que se propôs a fazer, uma perda enorme para o futuro da nossa profissão", informou a faculdade em nota. A família da vítima também divulgou uma nota dizendo ser ela “alegre e bondosa”.

O deputado estadual Francisco Nagib (PSB) também lamentou a morte do piloto."Manoel era um amigo próximo que a aviação me presenteou", disse o parlamentar nas redes sociais.

"Manoel, um jovem trabalhador, sempre gostou de emoções. Tudo que topava fazer, saía bem feito. Deus quis assim, que seu destino fosse ficar eternamente nos Lençóis Maranhenses, lugar que você tanto gostava. Sem acreditar", acrescentou Nagib.

Manoel Victor Britto havia tirado a habilitação e atualmente trabalhava como piloto. Ele era formado na Universidade Salgado de Oliveira, em Recife. Deixa dois filhos e cinco irmãs.

Relembre o acidente

Um avião de pequeno porte caiu neste sábado (9) no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no município de Santo Amaro do Maranhão, e deixou dois mortos. Morreram no desastre o piloto Victor Manoel Britto, 43 anos, e a passageira, a médica veterinária Bruna Emanoely, 23 anos, natural de Santa Inês (MA).

A aeronave, do modelo anfíbio Super Petrel LS, tinha sido fabricada em 2012 e pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib Buzar de Oliveira (PSB). Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava em situação regular.

As causas do acidente estão sendo investigadas. Os corpos chegaram ao Instituto Médico Legal de São Luís ainda de madrugada e aguardam liberação.

Confira a nota do deputado Francisco Nagib na íntegra:

“Eu e minha família estamos muito tristes e abalados com o trágico acidente envolvendo uma aeronave de minha propriedade, ocorrido neste sábado, 9, no município de Santo Amaro.

Infelizmente, o acidente resultou na morte de duas pessoas. Manifesto meus mais profundo sentimento de pesar às famílias das vítimas, em especial à família Britto, pela perda irreparável de seu filho, Victor Manoel Britto.

Manoel era um amigo muito próximo que a aviação me presenteou. Um jovem cheio de vida, apaixonado, com tantos sonhos pela frente. Sua partida tão precoce nos deixa um vazio imenso e uma dor difícil de expressar em palavras.

Lamento profundamente este trágico acidente e me solidarizo com as famílias e amigos, rogando a Deus que os conforte e fortaleça seus corações neste momento tão doloroso".