Acidente grave em rodovia deixa 4 pessoas mortas e 16 feridas

Acidente aconteceu na BR-452, no trecho da zona rural de Uberlândia (MG) - Foto: Via Drones/Divulgação

Quatro pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma van na noite de sábado, 9, na BR-452, na zona rural de Uberlândia (MG).

Ao G1, o Corpo de Bombeiros informou que morreram três ocupantes da van — um menino de 4 anos, uma mulher e um idoso — e o motorista do carro. Outras 16 pessoas foram socorridas e levadas para hospitais da cidade: nove para o Pronto-Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), cinco para a UAI Tibery e duas para a UAI Pampulha.

Ainda conforme os militares, um dos ocupantes da van contou que haviam saído de uma igreja no Bairro Morumbi e seguiam para Nova Ponte quando houve a batida de frente com o carro, que estava no sentido contrário. Com o impacto, os dois veículos foram arremessados para as margens da pista.

Após os trabalhos da perícia técnica, os bombeiros desencarceraram a mulher e o idoso que estavam na van, além do motorista do carro. A criança foi encontrada fora da van no momento da chegada das equipes. As causas do acidente serão investigadas.