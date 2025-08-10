Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAGÉDIA

Acidente grave em rodovia deixa 4 pessoas mortas e 16 feridas

Uma das vítimas é uma criança de apenas 4 anos

Por Redação

10/08/2025 - 11:40 h | Atualizada em 10/08/2025 - 12:19
Acidente aconteceu na BR-452, no trecho da zona rural de Uberlândia (MG)
Acidente aconteceu na BR-452, no trecho da zona rural de Uberlândia (MG) -

Quatro pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma van na noite de sábado, 9, na BR-452, na zona rural de Uberlândia (MG).

Ao G1, o Corpo de Bombeiros informou que morreram três ocupantes da van — um menino de 4 anos, uma mulher e um idoso — e o motorista do carro. Outras 16 pessoas foram socorridas e levadas para hospitais da cidade: nove para o Pronto-Socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), cinco para a UAI Tibery e duas para a UAI Pampulha.

Leia Também:

Tragédia: grave acidente entre ônibus e carreta deixa mortos e feridos
CNH sem precisar da autoescola? Entenda como deve funcionar mudança
Empresa aérea deixará de atender 13 cidades no Brasil

Ainda conforme os militares, um dos ocupantes da van contou que haviam saído de uma igreja no Bairro Morumbi e seguiam para Nova Ponte quando houve a batida de frente com o carro, que estava no sentido contrário. Com o impacto, os dois veículos foram arremessados para as margens da pista.

Após os trabalhos da perícia técnica, os bombeiros desencarceraram a mulher e o idoso que estavam na van, além do motorista do carro. A criança foi encontrada fora da van no momento da chegada das equipes. As causas do acidente serão investigadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente grave mortos e feridos Uberlândia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Acidente aconteceu na BR-452, no trecho da zona rural de Uberlândia (MG)
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

Acidente aconteceu na BR-452, no trecho da zona rural de Uberlândia (MG)
Play

Motorista reage a assalto, pega arma e atira em bandido; veja vídeo

Acidente aconteceu na BR-452, no trecho da zona rural de Uberlândia (MG)
Play

Vídeo: Homem é preso após agredir mulher com vários socos em clube

Acidente aconteceu na BR-452, no trecho da zona rural de Uberlândia (MG)
Play

Empresário espanca esposa dentro de elevador com cotoveladas e socos

x