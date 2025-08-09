Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Tragédia: grave acidente entre ônibus e carreta deixa mortos e feridos

Colisão ocorreu durante a noite e mobilizou equipes de resgate por várias horas

Por Redação

09/08/2025 - 18:27 h
Choque aconteceu em uma curva, no sentido Cuiabá–Sinop
Choque aconteceu em uma curva, no sentido Cuiabá–Sinop -

O que era para ser uma viagem até Sinop terminou em uma das maiores tragédias rodoviárias recentes de Mato Grosso. Na noite desta sexta-feira, 8, um ônibus interestadual colidiu com uma carreta no km 648 da BR-163, próximo à comunidade São Cristóvão, em Lucas do Rio Verde, deixando 11 mortos e 46 feridos.

As equipes da concessionária Nova Rota do Oeste, responsável pelo trecho, classificaram o cenário como de alta complexidade. Entre os sobreviventes, 26 tiveram ferimentos moderados, 12 permanecem em estado grave, incluindo o condutor da carreta e oito apresentaram lesões leves.

O coletivo, pertencente à Rio Novo Transportes, viajava com 66 passageiros distribuídos em seus dois andares. A capacidade total é de 70 assentos. A empresa afirmou que abriu um canal específico para atendimento aos familiares, mas não detalhou a situação de nove ocupantes não mencionados no balanço oficial.

Leia Também:

Garoto de programa é preso por chantagear vítimas após encontros
Quem é Felca, youtuber que denunciou adultização de crianças nas redes sociais
Tensão no Norte? Brasil reforça fronteira após decisão militar da Venezuela

Segundo a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), o choque aconteceu em uma curva, no sentido Cuiabá–Sinop. A análise preliminar indica que o ônibus teria cruzado para a pista contrária, invadindo a faixa da carreta. O laudo definitivo ainda está em elaboração e trará detalhes sobre a dinâmica e as circunstâncias do acidente.

Os corpos das vítimas estão sendo encaminhados para diferentes unidades da Politec, cinco para Sinop e quatro para Nova Mutum.

Na manhã seguinte, os trabalhos se concentraram na retirada dos veículos e na limpeza da rodovia. O ônibus já foi deslocado para a área lateral da pista, enquanto a remoção da carreta prosseguia de forma lenta, devido às dimensões e aos danos provocados pela colisão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente brasil mt vítimas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Choque aconteceu em uma curva, no sentido Cuiabá–Sinop
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

Choque aconteceu em uma curva, no sentido Cuiabá–Sinop
Play

Motorista reage a assalto, pega arma e atira em bandido; veja vídeo

Choque aconteceu em uma curva, no sentido Cuiabá–Sinop
Play

Vídeo: Homem é preso após agredir mulher com vários socos em clube

Choque aconteceu em uma curva, no sentido Cuiabá–Sinop
Play

Empresário espanca esposa dentro de elevador com cotoveladas e socos

x