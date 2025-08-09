Tragédia: grave acidente entre ônibus e carreta deixa mortos e feridos

Choque aconteceu em uma curva, no sentido Cuiabá–Sinop - Foto: Reprodução / Cesar Torres

O que era para ser uma viagem até Sinop terminou em uma das maiores tragédias rodoviárias recentes de Mato Grosso. Na noite desta sexta-feira, 8, um ônibus interestadual colidiu com uma carreta no km 648 da BR-163, próximo à comunidade São Cristóvão, em Lucas do Rio Verde, deixando 11 mortos e 46 feridos.

As equipes da concessionária Nova Rota do Oeste, responsável pelo trecho, classificaram o cenário como de alta complexidade. Entre os sobreviventes, 26 tiveram ferimentos moderados, 12 permanecem em estado grave, incluindo o condutor da carreta e oito apresentaram lesões leves.

O coletivo, pertencente à Rio Novo Transportes, viajava com 66 passageiros distribuídos em seus dois andares. A capacidade total é de 70 assentos. A empresa afirmou que abriu um canal específico para atendimento aos familiares, mas não detalhou a situação de nove ocupantes não mencionados no balanço oficial.

Segundo a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), o choque aconteceu em uma curva, no sentido Cuiabá–Sinop. A análise preliminar indica que o ônibus teria cruzado para a pista contrária, invadindo a faixa da carreta. O laudo definitivo ainda está em elaboração e trará detalhes sobre a dinâmica e as circunstâncias do acidente.

Os corpos das vítimas estão sendo encaminhados para diferentes unidades da Politec, cinco para Sinop e quatro para Nova Mutum.

Na manhã seguinte, os trabalhos se concentraram na retirada dos veículos e na limpeza da rodovia. O ônibus já foi deslocado para a área lateral da pista, enquanto a remoção da carreta prosseguia de forma lenta, devido às dimensões e aos danos provocados pela colisão.