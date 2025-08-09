Garoto de programa é preso por chantagear vítimas após encontros

Investigação teve início quando um jovem vítima de chantagem procurou uma delegacia - Foto: Reprodução / Disque Denúncia

No bairro de Rocha Miranda, zona norte do Rio de Janeiro, a Polícia Militar capturou João Fernando Nunes, 47 anos, envolvido em uma quadrilha que extorquia vítimas após encontros sexuais. A prisão ocorreu após informações recebidas pelo Disque Denúncia, que alertaram para as atividades ilícitas do grupo.

A investigação teve início quando um jovem vítima de chantagem procurou uma delegacia para relatar ameaças que sofria. Depois de se relacionar com um dos integrantes do bando, ele passou a receber mensagens intimidatórias exigindo dinheiro sob ameaça de divulgar seu envolvimento para a família. Além disso, os criminosos ameaçaram cometer violência contra parentes da vítima caso não fosse atendida a exigência.

Segundo a 21ª Delegacia de Polícia de Bonsucesso, o grupo exigiu R$ 2 mil de uma vítima, ameaçando acusá-la falsamente de pedofilia, utilizando a idade de um dos integrantes como argumento para a chantagem. Temendo a exposição, a vítima realizou o pagamento na conta de João Fernando, mas as extorsões continuaram. Ao longo de junho de 2024, a vítima fez diversas transferências que somaram mais de R$ 70 mil para os membros da quadrilha.

Até agora, quatro integrantes do grupo já foram capturados. João Fernando, que possuía mandados de prisão por associação criminosa, extorsão, crimes contra a paz pública e patrimônio, foi conduzido inicialmente para a 29ª DP (Madureira) e depois para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).