BRASIL

Garoto de programa é preso por chantagear vítimas após encontros

Vítimas eram ameaçadas de exposição e violência contra familiares

Por Redação

09/08/2025 - 15:36 h
Investigação teve início quando um jovem vítima de chantagem procurou uma delegacia
Investigação teve início quando um jovem vítima de chantagem procurou uma delegacia

No bairro de Rocha Miranda, zona norte do Rio de Janeiro, a Polícia Militar capturou João Fernando Nunes, 47 anos, envolvido em uma quadrilha que extorquia vítimas após encontros sexuais. A prisão ocorreu após informações recebidas pelo Disque Denúncia, que alertaram para as atividades ilícitas do grupo.

A investigação teve início quando um jovem vítima de chantagem procurou uma delegacia para relatar ameaças que sofria. Depois de se relacionar com um dos integrantes do bando, ele passou a receber mensagens intimidatórias exigindo dinheiro sob ameaça de divulgar seu envolvimento para a família. Além disso, os criminosos ameaçaram cometer violência contra parentes da vítima caso não fosse atendida a exigência.

Segundo a 21ª Delegacia de Polícia de Bonsucesso, o grupo exigiu R$ 2 mil de uma vítima, ameaçando acusá-la falsamente de pedofilia, utilizando a idade de um dos integrantes como argumento para a chantagem. Temendo a exposição, a vítima realizou o pagamento na conta de João Fernando, mas as extorsões continuaram. Ao longo de junho de 2024, a vítima fez diversas transferências que somaram mais de R$ 70 mil para os membros da quadrilha.

Até agora, quatro integrantes do grupo já foram capturados. João Fernando, que possuía mandados de prisão por associação criminosa, extorsão, crimes contra a paz pública e patrimônio, foi conduzido inicialmente para a 29ª DP (Madureira) e depois para a 27ª DP (Vicente de Carvalho).

