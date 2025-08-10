Menu
BRASIL
ACIDENTE FATAL

Avião de pequeno porte cai nos Lençóis Maranhenses e deixa dois mortos

Piloto e médica veterinária morreram na tragédia

Por Agência Brasil

10/08/2025 - 13:22 h | Atualizada em 10/08/2025 - 14:07
Acidente aconteceu no sábado, 9
Acidente aconteceu no sábado, 9

Um avião de pequeno porte caiu neste sábado (9) no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no município de Santo Amaro do Maranhão, e deixou dois mortos. Morreram no desastre o piloto Victor Manoel Britto, 43 anos, e a passageira, a médica veterinária Bruna Emanoely, 23 anos, natural de Santa Inês (MA).

A aeronave, do modelo anfíbio Super Petrel LS, tinha sido fabricada em 2012 e pertencia ao deputado estadual Francisco Nagib Buzar de Oliveira (PSB). Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava em situação regular.

Ontem fim da tarde, a aeronave foi dada como desaparecida. Durante a madrugada, o Corpo de Bombeiros localizou os destroços e os dois corpos próximo à Lagoa das Pedras, no meio das dunas dos Lençóis Maranhenses.

Em postagem nas redes sociais, o deputado estadual lamentou o acidente e prestou solidariedade às famílias das vítimas, especialmente do piloto, de quem era amigo.

“Manifesto meu mais profundo sentimento de pesar às famílias das vítimas, em especial à família Britto, pela perda irreparável de seu filho, Victor Manoel Britto. Manoel era um amigo muito próximo que a aviação me presenteou. Um jovem cheio de vida, apaixonado, com tantos sonhos pela frente. Sua partida tão precoce nos deixa um vazio imenso e uma dor difícil de expressar em palavras."

As causas do acidente estão sendo investigadas. Os corpos chegaram ao Instituto Médico Legal de São Luís ainda de madrugada e aguardam liberação.

