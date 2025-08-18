POLÍCIA
Adolescente morre e homem fica ferido após tiroteio em Castelo Branco
Pedro Henrique Santos Costa foi atingido na tarde de domingo, 17
Por Victoria Isabel
Um adolescente de 16 anos, identificado como Pedro Henrique Santos Costa, foi morto e um homem ficou ferido na tarde de domingo, 17, na Rua Direta de Castelo Branco, em Salvador.
Segundo a Polícia Militar da 47ª CIPM, os agentes foram acionados após dois indivíduos serem atingidos por disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, os militares constataram que o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro homem foi socorrido pelo Samu para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico.
Leia Também:
A 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga o caso. Guias de perícia e necropsia foram expedidas, e diligências estão em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do crime.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes