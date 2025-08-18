Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Adolescente morre e homem fica ferido após tiroteio em Castelo Branco

Pedro Henrique Santos Costa foi atingido na tarde de domingo, 17

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

18/08/2025 - 11:02 h | Atualizada em 18/08/2025 - 11:41
Crime aconteceu em Castelo Branco
Crime aconteceu em Castelo Branco -

Um adolescente de 16 anos, identificado como Pedro Henrique Santos Costa, foi morto e um homem ficou ferido na tarde de domingo, 17, na Rua Direta de Castelo Branco, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar da 47ª CIPM, os agentes foram acionados após dois indivíduos serem atingidos por disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, os militares constataram que o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro homem foi socorrido pelo Samu para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico.

A 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga o caso. Guias de perícia e necropsia foram expedidas, e diligências estão em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do crime.

