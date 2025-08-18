Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Mulher nua que matou o pai diz ter sido forçada à prostituição por ele

Homem foi encontrado morto com 20 facadas em apartamento

Redação

Por Redação

18/08/2025 - 9:45 h
A mulher foi presa em flagrante
A mulher foi presa em flagrante

A mulher de 41 anos que foi encontrada nua na orla da praia de Itanhaém, no litoral de São Paulo, e matou o próprio pai com 20 facadas, afirmou à Polícia Civil ter sido abusada desde a infância e que se prostituía por influência dele.

Depois, em outro depoimento, ela voltou atrás ao afirmar que não se lembrar se havia sofrido abusos, mas manteve a informação de que se prostituía por influência do pai.

A designer têxtil afirmou que possuía vídeos de exploração sexual em um tablet, dois HDs, dois pen-drives e um computador no apartamento em que viviam. Ela também disse que se desnudou e saiu nua na rua por estresse causado pelo cuidado exclusivo ao pai, que tinha múltiplas comorbidades.

A Polícia Civil apreendeu os dispositivos para perícia.

Relembre o caso

Guardas municipais encontraram a mulher caminhando nua pela orla da praia de Itanhaém (SP). Ela estava exibindo as partes íntimas para motoristas que passavam pelo Centro, próximo à praia, momentos antes de ser detida pelos agentes. Após a confissão, os guardas se dirigiram ao apartamento do pai da suspeita, localizado na Avenida Condessa de Vimieiros.

No local, encontraram o corpo e confirmaram a morte. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Itanhaém, onde permanece à disposição da Justiça.

x