Grupo armado invade festa e mata três pessoas em cidade na Bahia

Era por volta das 4h da madrugada desse domingo, 17, quando um ataque a tiros, em uma chácara no povoado da Prainha, zona rural de Barreiras, oeste da Bahia, deixou três pessoas mortas e uma gravemente ferida. No local acontecia uma festa.

Segundo testemunhas, João Lucas Ramos Barbosa, 24 anos, a segurança Neura Lima de Brito, 58, e Filipe Soares Brandão, 20, foram assassinados por um grupo de homens que havia deixado a festa, após uma briga com outros rapazes, e tentou voltar ao local.

Ao serem impedidos por um dos seguranças de retornar ao evento, os suspeitos teriam reagido com violência, iniciando os disparos que resultaram nas mortes. Os assassinos teriam usado pistolas calibres 9 milímetros e .45 para praticar o crime. O grupo teria fugido em dois veículos de dados não anotados.

Na mesma ação, um homem, de 33 anos e que não teve o nome revelado, ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Geral do Oeste, onde segue internado. Não há informações sobre o atual estado de saúde dele.

Investigação

Segundo informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, o caso é investigado pela 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Barreiras).

“A unidade policial foi acionada na madrugada deste domingo, 17, logo após o crime, expediu as guias para remoção e perícia e realiza oitivas e diligências para esclarecer o caso, ocorrido durante uma festa no povoado da Prainha”, diz a nota do órgão.

O Portal A TARDE tentou contato com o coordenador regional de Barreiras, o delegado Leonardo Mendes, para obter mais informações. Mas, até o fechamento dessa matéria, não obteve retorno.

A reportagem apurou que até o final da tarde desse domingo, ninguém havia sido identificado e/ ou preso.