Mortes em Ilhéus: Corpos de vítimas são velados nesse domingo

Os corpos da funcionária pública de Ilhéus, Maria Helena Nascimento Bastos, 41 anos, conhecida como Dona Lena, e o da filha dela, Mariana Bastos da Silva, 20, estão sendo velados neste domingo, 17, na Igreja Nacional Batista 20 de Outubro, na Rua Presidente Vargas, em Aurelino Leal, cidade natal da família.

O velório acontece desde às 7h da manhã e o sepultamento está previsto para ocorrer ainda na tarde desse domingo, no cemitério Municipal de Aurelino Leal.

Já o corpo da também servidora pública de Ilhéus, Alexandra Oliveira Suzart, 45, está sendo velado, desde as primeiras horas da manhã deste domingo, 17, na Funerária SAF, localizada na Avenida Crispim Jorge Dias Carilo, bairro Conquista, em Ilhéus.

O corpo dela será levado para Vitória da Conquista, cidade também da região sudeste, onde será sepultado. O local, o dia e o horário não foram revelados.

Entenda o caso

Alexandra Oliveira Suzart, 45, Maria Helena do Nascimento Bastos, 41, e a filha dela, Mariana Bastos da Silva, 20, foram vistas pela última vez na sexta-feira, 15, à tarde caminhando na praia dos Milionários com um cachorro. Os corpos delas foram encontrados na tarde do sábado, 16, em uma área de mata. Uma fonte informou ao Portal A TARDE que o animal foi encontrado vivo, amarrado a uma árvore perto dos corpos.

As vítimas moravam em prédios próximos e eram servidoras públicas municipais. Os desaparecimentos foram registrados pela irmã de Alexandra e pelo companheiro de Maria Helena, pai de Mariana.

Imagens de câmeras da Cabana Soro Caseiro mostram as três caminhando pela praia. A polícia informou que “oitivas e diligências estão em curso” e que as imagens estão sendo analisadas. A reportagem tentou contato com o delegado Helder Carvalhal de Almeida, responsável pelo caso, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.